Минобразования держит на контроле соблюдение школами саннорм по домашним заданиям

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования держит на контроле, как школы следуют санитарным нормам, в том числе в части домашних заданий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления общего среднего образования Ирина Каржова.

Специалист отметила, что Минобразования обращает особое внимание на предупреждение перегрузки учащихся, соблюдение санитарных норм и правил в части объема домашнего задания по каждому предмету. "В своих инструктивных письмах к началу учебного года Минобразования акцентировало внимание на этом вопросе. Функция администрации учреждения образования - обеспечить неукоснительное соблюдение требований СанПин", - сказала Ирина Каржова. Ведомство проводит мониторинг, как в школах исполняют эти требования. Анализ показывает, что вопрос находится на контроле администраций, добавила она.

"Весь сложный, новый материал учитель должен объяснить во время урока. Домашнее задание предназначено для закрепления и повторения материала, который был пройден в школе", - напомнила представитель Минобразования.

По санитарным нормам на выполнение домашнего задания во втором классе отводится до 1,2 часа, в третьем-четвертом - 1,5 часа. У пяти- и шестиклассников на домашку должно уходить два часа. В седьмых и восьмых классах на это отводится 2,5 часа. Для старшеклассников норма - три часа. Первоклассникам домашние задания не должны задаваться в течение всего учебного года.

Как сообщалось, 26 августа Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, обратил внимание на недопустимость слишком большой нагрузки на детей в школах, особенно домашними заданиями.-0-