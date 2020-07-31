Минобразования: никто не собирался забирать детей у Вероники Цепкало

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования прокомментировало заявление Вероники Цепкало о якобы планируемых учреждением образования попытках забрать из семьи детей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал, - сказала директор школы №177 Татьяна Молчанова, где учатся сыновья Вероники Цепкало. - Ни угроз, ни шантажа, ни каких-либо других действий не совершалось. В настоящее время основная масса педагогов находится в трудовых отпусках, дети - на каникулах с родными и близкими либо на оздоровлении в лагерях. В школе идут хозяйственные и ремонтные работы по подготовке к новому учебному году".

По словам директора школы, вызывает недоумение, что Вероника Цепкало не знает, что законодательством установлены четкие критерии и показатели, которыми руководствуются не только педагогические работники, но и все субъекты профилактики при рассмотрении вопросов признания детей нуждающимися в государственной защите. "Определенные политические взгляды родителей не являются причиной для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо социальных расследований и инициирования отобрания детей у родителей. Огорчает тот факт, что дети в конкретной ситуации используются родителями как инструмент завоевания бонусов у определенной части населения страны. Громкие заявления Вероники Цепкало не соответствуют действительности и, к сожалению, полагаю, травмируют самих детей, поскольку они уже способны сознательно воспринимать информацию, размещаемую в интернете", - отметила она.

Начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко пояснила, что отобрание детей у родителей - крайне сложный многоступенчатый механизм. "В любом случае такие вопросы обязательно проходят через нас, поскольку мы выполняем функцию органа опеки. О том, что кто-то собирается забрать детей у Вероники Цепкало, я впервые узнала из информации в СМИ. Могу ответственно утверждать, что сведений о неблагополучии детей, о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей супругами Цепкало к нам не поступало", - заявила начальник управления.

Как прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Головнева, органы опеки всегда рассматривают процесс отобрания детей у родителей как крайнюю меру, глубоко травмирующую прежде всего самого ребенка. "Сегодня решение о признании ребенка находящимся в социально опасном положении принимают не только педагогические работники. Постановлением Совета Министров от 15 января 2019 года "О признании детей находящимися в социально опасном положении" закреплен межведомственный механизм признания детей находящимися в социально опасном положении. И принятие такого решения координационными советами направлено, прежде всего, на оказание помощи детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а не преследует цель отобрать детей у родителей либо поставить на какой-то учет. К сожалению, сегодня не все знают и оценивают действие декрета №18 с положительной точки зрения. Ведь именно с его принятием в стране наметилась положительная динамика восстановления родителей в родительских правах", - подчеркнула она.

Замначальника управления добавила, что за период действия декрета 2457 родителям по решению суда возвращены 3885 детей. А это составляет контингент 52 детских домов максимальной наполняемости.

"Мы отмечаем стабильную положительную тенденцию ежегодного сокращения числа социальных сирот, то есть детей, утративших родительскую опеку по причине ненадлежащего отношения к выполнению родительских обязанностей", - заключила она.-0-