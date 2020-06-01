Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси охрана детства - одно из приоритетных направлений деятельности государства, заявила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Савко сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Права и законные интересы маленьких граждан закреплены в Конституции, Кодексе о браке и семье, законе "О правах человека" и многих других документах", - рассказала Алеся Савко.

Алеся Савко

Координирующая роль в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов детей принадлежит Национальной комиссии по правам ребенка, которую возглавляет заместитель премьер-министра. В ее состав включены представители республиканских органов государственного управления, учреждений образования, неправительственных организаций. "В 2019 году во время заседаний комиссии рассмотрен широкий круг вопросов, затрагивающих сферу защиты детства: в области сохранения здоровья и жизни детей, признания детей находящимися в социально опасном положении, защиты детей и молодежи от наркоторговли и потребления наркотиков. Во время выездных заседаний члены национальной комиссии посещают различные учреждения и организации для изучения работы на местах по созданию благоприятных условий для жизни и развития детей. В каждом областном центре работают уполномоченные национальной комиссии", - отметила консультант главного управления.

Кроме того, действует Республиканская приемная Национальной комиссии по правам ребенка. В этом году в нее обратились уже 56 граждан. Во всех регионах страны также работают общественные приемные, где члены комиссии ежемесячно проводят выездные приемы детей, их законных представителей по вопросам реализации прав детей, их защиты и поддержки. "Комиссия разрабатывает предложения по совершенствованию социальной политики и механизмов поддержки детства, укрепления семьи, контролирует и координирует деятельность государственных органов, местных исполнительных и распорядительных органов и других организаций по созданию условий для реализации прав и защиты законных интересов детей, осуществляет мониторинг реализации государственных программ поддержки детей и семьи, - добавила Алеся Савко. - Для нас важно, чтобы дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом, в будущем создали свои крепкие и дружные семьи и стали достойными гражданами нашей страны".-0-

Все материалы круглого стола здесь

Минобразования: родителям важно сохранить контакт со своим ребенком в подростковом возрасте "Нет ничего более ценного для каждого родителя, чем благополучие ребенка и его безопасность. Семья для ребенка является первым институтом социализации", - рассказала консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Савко.