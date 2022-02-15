Минобразования: окончание учебного года 31 августа не повлияет на сроки каникул

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончание учебного года 31 августа не повлияет на сроки каникул, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Конечно, никак не повлияет", - сказала Ирина Каржова, отвечая на вопрос, повлияет ли окончание учебного года 31 августа на сроки каникул и в целом на учебный процесс.

Начальник управления пояснила, что до поправок в Кодекс об образовании учебный год продолжался с 1 сентября по 31 мая. "Пусть летом нет учебных занятий, но ведь школы не закрываются, учителя продолжают работать, во время летних каникул работают школьные лагеря, проводятся мероприятия с учащимися, поэтому то, что происходит на местах, узаконили. Продолжительность каникул с 1 сентября по 31 мая меняться не будет. По-прежнему остаются осенние, зимние и весенние каникулы, сроки которых ежегодно определяются Министерством образования", - сказала она.

Ирина Каржова подчеркнула: в летние месяцы обучение ребят не предполагается. Это каникулы, во время которых ребята должны отдыхать.

Что касается учащихся 9-х и 11-х классов, то учебные занятия для них будут завершаться 25 мая. "Мы оставили время, чтобы ребята могли подготовиться к выпускным экзаменам", - отметила начальник управления.-0-