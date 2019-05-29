Минобразования ориентирует инвесторов на создание учебных лабораторий на предприятиях

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования предлагает инвесторам создавать учебные лаборатории или мастерские в профильных учреждениях образования или на предприятиях для подготовки кадров, сообщила сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты по промышленной политике и предпринимательской деятельности, посвященном теме кадрового обеспечения экспортно ориентированной экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Ирины Старовойтовой, такой подход позволит своевременно определять, какие кадры нужны для нового предприятия, какие функции будут выполнять работники и какой уровень образования у них должен быть. "Полагаю необходимым обсудить вопрос внесения изменений в положение о порядке заключения инвестиционных договоров. Предусмотреть в них возможность и обязательства инвестора создавать учебные лаборатории или мастерские в профильных учреждениях образования или на предприятиях, оснащать их соответствующим оборудованием", - отметила Ирина Старовойтова.

Также она считает важным участие поставщиков оборудования в обучении новым технологиям не только работников производств, но и педагогов учреждений, углубление взаимодействия с нанимателями по формированию образовательных программ. В числе важнейших задач совершенствования системы образования она назвала повышение практикоориентированности обучения, изменение системы планирования и оптимизацию подготовки специалистов, внедрение новых форм и методов профориентационной работы, института наставничества. Остается актуальным и вопрос открытия центров профессиональной подготовки за рубежом для организации сборочных производств.

"Инновационное развитие страны заставляет оперативно решать проблему подготовки конкурентоспособных специалистов, которые способны работать в соответствии с требованиями международных стандартов", - подчеркнула Ирина Старовойтова.

Первый замминистра образования обратила внимание, что типовые учебные планы по специальностям в вузах уже с 2017 года в обязательном порядке включают практику с первого курса обучения. Приобретенные в условиях реального производства навыки и умения позволяют выпускникам, будущим специалистам предприятий быстро адаптироваться на рабочих местах и успешно включаться в трудовую деятельность.

Продолжается модернизация материально-технической базы учреждений. Организовано 47 ресурсных центров по различным направлениям, где представлено передовое оборудование.

Всего, по данным Министерства образования, в промышленном секторе работает более 47% специалистов с профессионально-техническим, средним специальным и чуть более 25% с высшим образованием. Почти 2% работников имеют базовое, более 24% - общее среднее образование.

В заседании комитета Белорусской торгово-промышленной палаты по промышленной политике и предпринимательской деятельности, которое прошло на базе колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, приняли участие представители министерств образования, промышленности, труда и социальной защиты, ГКНТ, крупных предприятий-экспортеров, депутаты.-0-