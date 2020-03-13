Минобразования: распределение - эффективный механизм, вопрос о его отмене не рассматривается

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распределение выпускников - эффективный механизм. Вопрос о его отмене не рассматривается. Об этом заявил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Отвечая на вопрос посетителей сайта о возможности отмены распределения, Сергей Касперович подчеркнул, что это нецелесообразно. "С нашей точки зрения, механизм распределения эффективен. Он позволяет удовлетворять как возможности для трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, так и кадровые потребности нанимателей", - сказал он.

Сергей Касперович посоветовал смотреть в суть процесса распределения. "Вначале идет формирование потребности в кадрах через автоматизированную систему заказа на подготовку квалифицированных кадров для всех отраслей экономики страны. Мы заранее получаем от нанимателей информацию о том, сколько и каких специалистов им нужно, с каким уровнем образования. Это позволяет устранять серьезную диспропорцию, которая существует в европейских странах - с огромной безработицей среди молодых граждан на рынке труда", - пояснил представитель Минобразования.

"Эффективность системы доказана, мы не рассматриваем сегодня вопрос об уходе от этого механизма, его отмене. Хотелось бы еще отметить: в ряде стран, в том числе у наших ближайших соседей, есть точечные моменты, связанные с реализацией распределения по отдельным направлениям и сферам, в частности социальной. В отношении медиков, педагогов, военных существуют аналоги нашего распределения. Просто об этом мало говорят. А на самом деле, это фактически то же распределение", - подытожил Сергей Касперович.-0-

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