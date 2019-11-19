Минобразования рассказало о новшествах для обеспечения честного состязания на республиканской олимпиаде

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Анжела Кудоярова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказала о некоторых изменениях в организации и проведении республиканской олимпиады для обеспечения максимально справедливого состязания.

"С нового учебного года в целях формирования прозрачности при подготовке, хранении и доставке олимпиадных заданий для третьего и заключительных этапов республиканской олимпиады решение данных задач закреплено за учреждением "Республиканский институт контроля знаний". Предусмотрено сканирование всех выполненных участниками олимпиадных заданий после завершения каждого тура и их передача в институт. Также включена позиция для определения условий аннулирования результатов выполненных заданий. Чтобы исключить возможность коррупции при формировании составов жюри, с этого года предусмотрено исключение из состава жюри республиканской олимпиады педработников, которые участвуют в подготовке команд и участников, а также ограничение их деятельности в составе жюри тремя годами", - рассказала Анжела Кудоярова.

Ежегодно в Беларуси проводится республиканская олимпиада, на сегодняшний день - по 18 учебным предметам. В ней принимают участие около 600 тыс. учащихся.

По итогам заключительного этапа все учащиеся, награжденные дипломами первой, второй и третьей степени, представляются для поощрения в совет специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Также они получают право на льготы при зачислении в учреждения высшего образования Беларуси.-0-

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