Минобразования рассказало об условиях для полноценного развития учащихся

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе общего среднего образования созданы условия для полноценного развития всех учащихся. Об этом заявила сегодня главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина во время пресс-конференции "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" в пресс-центре БЕЛТА.

"В системе общего среднего образования созданы условия для полноценного развития всех учащихся, обеспечена возможность не только учиться, но и совершенствовать свои интеллектуальные и творческие способности, а также осуществляется поддержка одаренных учащихся", - подчеркнула Ирина Булавкина.

По ее словам, одной из самых ярких составляющих национальной системы общего среднего образования является олимпиадное движение. Ежегодно проводятся республиканские олимпиады по 18 учебным предметам. На всех этапах олимпиадного движения в нем принимают участие около 600 тыс. учащихся. В 2021 году на заключительных этапах республиканских олимпиад приняли участие 1658 учащихся из всех областей, Минска и Лицея БГУ, 754 человека награждены дипломами.

Учащиеся учреждений образования ежегодно принимают участие в международных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии, географии, астрономии, в Европейской математической олимпиаде для девушек, Жаутыковской олимпиаде по физике, математике, информатике, олимпиаде школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". В 2021 году в международных олимпиадах по учебным предметам приняли участие 85 учащихся учреждений общего среднего образования, из которых 77 награждены медалями, в том числе восемь учащихся награждены золотыми медалями, 27 - серебряными, 42 - бронзовыми.

"Все победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам представляются для поощрения в совет специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также имеют право на льготы при зачислении в белорусские учреждения высшего образования. Победители международных олимпиад поощряются денежными премиями с вручением нагрудного знака лауреата фонда, а также включаются в банк данных одаренной молодежи. Ежегодно Министерство образования утверждает перечень международных олимпиад, победители которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения высшего и среднего специального образования", - рассказала главный специалист.

Как отметила Ирина Булавкина, для выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных учащихся, пропаганды научных знаний на республиканском и областном уровнях ведется большая работа. Так, на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина" БГУ ежегодно организуется работа профильного лагеря "Республиканская летняя научно-исследовательская школа для учащихся и учителей" по учебным предметам для призеров олимпиад физико-математического профиля, конференций, интеллектуальных конкурсов и состязаний. На базе национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" проводятся учебные сборы победителей третьего этапа республиканской олимпиады для подготовки белорусских команд для участия в международных соревнованиях по шести учебным предметам: биологии, географии, информатике, математике, физике, химии. Академия последипломного образования, региональные институты развития образования постоянно проводят курсы и семинары для педагогов по вопросам подготовки учащихся к республиканской олимпиаде по учебным предметам с участием ведущих педагогов республики. В областях и в столице организовано проведение олимпиад для учащихся четвертых-восьмых классов.-0-