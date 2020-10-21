Минобразования: тенденцией последних лет стала работа волонтерских отрядов в оздоровительных лагерях

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденцией последних лет стала работа волонтерских отрядов в оздоровительных лагерях, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

"Хорошая тенденция, которая прослеживается на протяжении последних лет - это работа волонтерских отрядов, которая сегодня широко практикуется в большинстве оздоровительных лагерей. Не путайте с летней практикой студентов. Волонтерские отряды - это несколько другое. К примеру, Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка этим летом была организована работа 28 студенческих педагогических отрядов в составе 400 человек, которые работали в лагерях. В Брестской области было организовано 32 студенческих отряда, по педагогическому профилю трудоустроены 325 человек. В Могилевской области также создавались такие отряды, и это нас, конечно, радует", - рассказала Лариса Емельянчик.

По ее словам, в этом году была насыщенной и воспитательная работа в лагерях, несмотря на то, что она проводилась в малочисленных группах или отдельно по отрядам. "Но тем не менее такая работа проводилась и была посвящена важнейшим событиям этого года - 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Году малой родины. Ряд мероприятий проводился и в онлайн-режиме", - отметила консультант главного управления.

Лариса Емельянчик подчеркнула, что на республиканский смотр-конкурс на лучший оздоровительный лагерь в этом году было представлено 30 проектов. Они отражали различные направления деятельности оздоровительных лагерей. К слову, сегодня в НДЦ "Зубренок" проходит церемония награждения победителей и работают секции по различным направлениям деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования, в которых принимают участие более 90 человек из различных регионов страны.

"Участники секций отмечают, что это лето было для них своеобразным экзаменом на организацию работы с детьми в условиях обострения эпидситуации. Мы надеемся, что приобретенный опыт послужит хорошим заделом для качественной организации летней оздоровительной кампании следующего года", - добавила Лариса Емельянчик.-0-

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