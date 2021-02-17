Минобразования: важно расширять использование белорусского языка

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно расширять сферу использования белорусского языка. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник управления мониторинга качества образования Национального института образования Вячеслав Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня важно думать над тем, чтобы расширять сферу использования белорусского языка. Министерством образования, в том числе и Национальным институтом образования, принимается много мер для обеспечения равенства использования русского и белорусского языков в процессе обучения на уровне дошкольного, общего и специального образования. В частности, сегодня по всем предметам есть учебники на обоих языках. Кроме того, постоянно ведется большая работа по переводу на белорусский язык многих нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс, чтобы каждый имел возможность использовать материал на необходимом для него языке. Многое делается и для методического обеспечения преподавания на белорусском языке таких предметов, как, например, физика, химия, биология и так далее", - сказал Вячеслав Короткевич.

Он напомнил, что с этого года в тестовом режиме начал действовать единый информационно-образовательный ресурс, предназначенный для помощи в самостоятельном изучении предметов.

"Львиная доля контента опубликована на русском языке, и перед Национальным институтом образования стоит задача о белорусскоязычном наполнении этого ресурса. Уверен, мы с этим справимся, - подчеркнул начальник управления. - На стадии завершения также разработка нового букваря для белорусскоязычных школ. Это интересная, необычная и необходимая работа".

"Проблему популяризации белорусского языка нельзя решать отдельно - это следует делать комплексно. Например, через популяризацию белорусского наследия. Так, оформление всей линейки учебников по белорусскому языку связано с шедеврами знаменитых мастеров, личностей, имеющих отношение к просветительскому делу, есть и тематические задания, так или иначе связанные с этими культурными ценностями, - отметил Вячеслав Короткевич. - Для расширения использования белорусского языка за пределами страны проводится много конкурсов, один из которых - "Беларусь і Кітай: Мост у будучыню", издаются учебники для иностранных граждан, которые планируют изучать наш язык".-0-