Минобрнауки России упростило для белорусов поступление в вузы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобрнауки России рекомендовало вузам предусмотреть зачет результатов централизованного тестирования на вступительных экзаменах, проводимых высшими учебными заведениями, самостоятельно для белорусских абитуриентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал министерства.

"Министерство науки и высшего образования РФ упростило поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов из Республики Беларусь. Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство направило в российские вузы соответствующее письмо.

Централизованное тестирование проводится в Беларуси для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. В отличие от ЕГЭ тестирование не является выпускным экзаменом в школах, поясняется в сообщении.

В 2021/22 учебном году для граждан Беларуси в пределах квоты правительство России выделило 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020/21 учебный год.-0-