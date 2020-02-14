14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды Беларуси в 2019 году передало в разработку 38 месторождений. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году обеспечена подготовка и передача в разработку 38 разведанных месторождений различных полезных ископаемых", - сказал Андрей Хмель.

Также проводилась работа по своевременной рекультивации земельных участков и карьеров, предоставленных для добычи полезных ископаемых. В связи с окончанием отработки в 2019 году рекультивировано 49 карьеров, предоставленных для разработки месторождений. Общая площадь рекультивированных земель составила 274 га. В 2020 году в связи с отработкой запасов полезных ископаемых планируется рекультивировать 17 карьеров общей площадью 88,3 га.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык затронул тему использования в экономике имеющегося минерального сырья. "В Беларуси есть запасы полезных ископаемых, которые мы импортируем, причем на десятки миллионов долларов ежегодно. Это базальты, туфы, каменная соль, песок, мел, бурый уголь, доломиты, гипс и так далее - список достаточно обширный", - отметил он.

Министр подчеркнул, что необходимо более активно работать совместно с иными министерствами и ведомствами, облисполкомами по решению вопросов импортозамещения природных ресурсов. "В сегодняшних экономических условиях особую ценность приобретают те ресурсы, которые мы имеем или потенциально могли бы задействовать в экономике", - подчеркнул он.

Андрей Худык также обратил внимание на необходимость технического переоснащения НПЦ по геологии. Подготовлен план модернизации предприятия.-0-