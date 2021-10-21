Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Законопроект подготовлен с учетом правоприменительной практики в связи с необходимостью комплексной корректировки закона об охране окружающей среды. В частности, предусматривается изложение закона в новой редакции; исключение из него неэффективных норм, имеющих неоднозначное толкование, пробелов в правовом регулировании; устранение внутренних противоречий между нормами; приведение норм в соответствие с иными законодательными актами и международными договорами Беларуси.

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 21 по 31 октября включительно на электронный адрес: an_work@minpriroda.gov.by.-0-