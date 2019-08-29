Минприроды предлагает обсудить изменения в законодательство об обращении с отходами

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить изменения в постановления Совета Министров, касающиеся обращения с отходами. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Будут скорректированы постановления от 17 января 2008 года №61 "Об утверждении Положения о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю"; от 23 сентября 2008 года №1397 "О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через государственную границу"; от 23 июля 2010 года №1104 "О некоторых вопросах в области обращения с отходами"; от 17 февраля 2012 года №156 "Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 года №193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров".

Изменения вносятся с учетом правоприменительной практики и устранения неоднозначного толкования отдельных норм законодательства. Речь идет о регистрации сделок, совершаемых с опасными отходами, выдаче разрешений на хранение и захоронение отходов производства, регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и хранению, разработке и утверждении нормативов образования отходов производства и др. В частности, уточняется место регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об их отчуждении в случае перехода права собственности, в какой момент это необходимо сделать. Конкретизируются требования, которые должны указываться заявителем.

Исключается необходимость получения разрешений на захоронение отходов производства, образующихся при уничтожении определенных товаров, имущества, орудий рыболовства и продукции рыболовства. Кроме того, упрощается порядок получения разрешения на хранение и захоронение отходов в случае, если они осуществляются на территории двух и более районов одной области. Закрепляется необходимость уменьшения объемов (предотвращения) образования отходов производства.

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 августа по 8 сентября включительно на электронный адрес: waste@minpriroda.gov.by. -0-