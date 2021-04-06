Минприроды предлагает обсудить план действий по предотвращению деградации почв

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "Об утверждении Национального плана действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проектом предусмотрено утверждение национального плана, включающего мероприятия по совершенствованию правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв), реализации практических мер по предотвращению деградации и восстановлению таких земель, повышению уровня научно-технических знаний, наращиванию потенциала, информационному обеспечению и укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

Организатор публичного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 6 по 16 апреля включительно на электронный адрес: a.kuzmich.belarus@gmail.com.-0-