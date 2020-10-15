Минприроды предлагает обсудить правила охраны зубров

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить правила охраны и рационального использования зубров. Проект постановления Совмина, которым хотят утвердить эти правила, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.
Проектом постановления введены понятия "владелец зубров" и "держатель микропопуляции зубра", уточнен перечень критериев отнесения зубров к резервному генофонду, установлено право владельца охотничьего вольера вести охоту на зубров резервного генофонда в этих вольерах.
В качестве условий добычи зубров предлагается определить их отнесение к резервному генофонду в соответствии с обозначенными критериями. Это позволит обеспечить сохранение основного генофонда животных, который представляет селекционную ценность, значимую для поддержания белорусской популяции зубра, и обладает высокими физическими кондициями.
Минприроды считает, что принятие постановления позволит обеспечить эффективную охрану зубров белорусской популяции и рациональное использование ресурсов этого вида в отдельных микропопуляциях.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору публичного обсуждения Минприроды с 15 по 25 октября включительно на электронный адрес bio.otdel.mpr@tut.by.-0-