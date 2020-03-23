Минприроды предлагает обсудить проект стратегии управления водными ресурсами до 2030 года

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года. Текст документа размещен на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Водные ресурсы - один из ключевых элементов устойчивого развития, имеющий огромное значение для его социальных, экономических и экологических аспектов. Главной стратегической целью является достижение долгосрочной водной безопасности страны для нынешнего и будущих поколений", - отметили в Минприроды. Проект стратегии включает вопросы развития водно-ресурсного потенциала Беларуси, питьевого водоснабжения и водоотведения, судоходства, гидроэнергетики, рекреации, охраны водных объектов, мониторинга и трансграничного сотрудничества.

Один из важных разделов стратегии - адаптация водозависимых отраслей экономики к изменению климата. "Первый шаг в данном направлении - пересмотр действующей системы мониторинга поверхностных вод с ориентацией на проведение наблюдений в наиболее чувствительных к изменению климата зонах. Также следует развивать прогностические модели развития ситуации для таких зон для рассмотрения вариантов принятия компенсационных мероприятий", - говорится в проекте стратегии.

По мнению Минприроды, изменение климата повышает ценность подземных вод Беларуси как основного источника питьевого водоснабжения. Проект стратегии предусматривает переоценку естественных ресурсов и прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод, мероприятия по их защите от истощения и загрязнения, а также подготовку нормативного документа, определяющего порядок проведения мониторинга их уровня на водозаборах в нарушенных эксплуатацией условиях.

В план мероприятий по реализации стратегии предлагается включить создание механизмов экономического стимулирования сокращения сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. В том числе планируется проработать вопрос об установлении ставок экологического налога за сброс, исходя из массы таких веществ. Кроме того, стратегия предусматривает создание системы нормирования уровня тарифов услуг водоснабжения и водоотведения, учитывающей уровень технического состояния данных систем и необходимость их развития, а также поэтапное установление реальных тарифов и отказ от перекрестного субсидирования.

Среди других значимых мероприятий - обеспечение 100% потребителей качественной питьевой водой, развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения, замена сетей со сверхнормативными сроками службы, реконструкция внутреннего водного пути международного значения Е-40 и развитие международного водного туризма. Замечания и предложения по проекту стратегии можно направить в адрес Минприроды до 2 апреля.

Территория Беларуси служит водоразделом для бассейнов Балтийского и Черного морей. Примерно 55% речного стока приходится на реки бассейна Черного моря и 45% - Балтийского. На территории страны протекает семь крупных рек протяженностью более 500 км, шесть из которых (кроме Березины) являются трансграничными. Средних рек протяженностью 101-500 км насчитывается 41, а их общая длина составляет 6,7 тыс. км. В Беларуси преобладают малые реки протяженностью от 5 до 10 км и ручьи, которых насчитывается около 19,3 тыс., а их общая длина составляет 48,8 тыс. км. Всего на территории страны 20,8 тыс. рек и ручьев суммарной длиной свыше 90,6 тыс. км. Основным источником водных ресурсов Беларуси являются средние и крупные реки, вдоль которых концентрируется население и промышленное производство.

На территории страны находится около 10,8 тыс. озер, в которых сосредоточено около 9 куб. км воды. Озер площадью более 100 га всего 2,2%. Помимо естественных водоемов и водотоков на территории страны повсеместно распространены родники. Кроме того, Беларусь обладает значительными естественными и прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод - как пресных, так и минеральных.-0-