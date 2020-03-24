Минприроды предлагает в "Час Земли" 28 марта отключить подсветку зданий

Витебский областной краеведческий музей во время акции "Час земли". Фото из архива

24 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призывает присоединиться к акции "Час Земли - 2020" и предлагает 28 марта с 20.30 до 21.30 отключить подсветку на зданиях. Об этом сообщила сегодня начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Татьяна Конончук, передает БЕЛТА.

"Минприроды направило организациям ряд предложений и рекомендаций, важно поддержать эту международную акцию. Например, мы рекомендовали на этот час отключить на зданиях подсветку. Это, по нашему мнению, не принесет никакого ущерба или вреда, а только положительные результаты", - отметила начальник главного управления.

Акция "Час Земли" пройдет в Беларуси в 12-й раз. Например, в 2018 и 2019 годах в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, гостиница "Беларусь".

Минприроды поддерживает тему "Часа Земли - 2020" - "Каждый может!". Тысячи людей по всей Беларуси каждый день вносят свой вклад в защиту природы, во время экологической кампании "Обустроим малую родину" принимают участие в озеленении населенных пунктов, волонтерских уборках, общественном экомониторинге.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, организуемое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.-0-