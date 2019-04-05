Минприроды призывает ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время праздников

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"В последние годы во время концертов, празднований последнего звонка или выпускных в школах и детских садах, а также на других праздниках стало традицией запускать гелиевые воздушные шары в воздух. Но следует помнить о том, что это наносит вред окружающей среде. После падения воздушных шаров на землю или в воду их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт и привести к гибели. Также животные могут запутаться в лентах и нитках, которыми завязывают шарики, что также зачастую приводит к смерти", - отметили в пресс-службе.

Министерство примет меры по повышению информированности населения о негативных последствиях запуска воздушных шаров в воздух для окружающей среды. Рекомендуется заменить такие мероприятия на другие, более экологичные. "Минприроды предлагает вместо запуска воздушных шариков посадить цветы, например, клумбу от каждого выпускного класса, или деревья. Это символично и экологично: дерево останется навсегда, и рядом с ним можно повесить табличку с годом выпуска, классом и т.д.", - добавили в пресс-службе.

Согласно ст.4 закона "Об охране окружающей среды" хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и граждан, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов запрета деятельности, которая может привести к деградации естественных экологических систем, изменению или уничтожению генетического фонда объектов растительного и животного мира, исчерпанию природных ресурсов и других отрицательных изменений окружающей среды; обеспечения пропаганды знаний в области охраны окружающей среды, природопользования и формирования экологической культуры.-0-