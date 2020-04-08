Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями призывает белорусов отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Пластиковые цветы наносят вред природе и опасны для человека. Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани.

"Уже через несколько дней кладбища по всей стране утонут в тоннах искусственных цветов. Когда они приходят в негодность, люди их выбрасывают. Впоследствии искусственные цветы наносят вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды", - отметили в пресс-службе.

Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. Срок их разложения - от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат. "Хуже, когда эти цветы сжигают. При этом в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно на детей", - подчеркнули в Минприроды.-0-