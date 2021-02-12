Минприроды просит белорусов помочь в предотвращении заморов рыбы на водоемах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды просит белорусов помочь в предотвращении заморов рыбы на водоемах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Министерство обращается ко всем неравнодушным к природе гражданам, рыболовам-любителям и общественным природоохранным организациям с просьбой оказать помощь в бурении лунок на замерших водоемах. Чтобы вода в лунке не замерзла, нужно в нее вертикально вставить камыш или солому. Такие меры необходимы, чтобы не допустить массовый замор рыбы на водных объектах нашей страны из-за снижения содержания растворенного в воде кислорода", - рассказали в пресс-службе.

Белорусов также просят информировать о случаях массового подхода рыбы к лункам на водных объектах. Об этом можно сообщить в областные комитеты, районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-