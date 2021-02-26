Минприроды рассказало о мерах по предотвращению заморов рыбы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о полномочиях госорганов и организаций, а также обязанностях арендаторов и пользователей рыболовных угодий по сохранению рыбных ресурсов и предотвращению заморов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно в Беларуси отмечается до 50 случаев гибели рыбы в угодьях по причине заморов. Согласно правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденным указом от 8 декабря 2005 года №580, заморное явление - это событие, связанное с гибелью рыбы и водных беспозвоночных животных в конкретном водном объекте, вызванное снижением содержания кислорода в воде.

В Беларуси рыболовные угодья могут быть предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование по решению Президента. Остальные угодья составляют фонд запаса. Арендаторы и пользователи обязаны предотвращать заморы и устранять их последствия. Заниматься рыболовным хозяйством нужно в соответствии с установленными правилами и рыбоводно-биологическими обоснованиями. При этом обоснования должны содержать оценку состояния водной массы по степени загрязненности, вероятность возникновения (наличия) заморных явлений (летних и зимних), а также комплекс мер, направленных на предупреждение заморов и минимизацию вреда, наносимого рыбным запасам.

В Беларуси контролируют рыболовство уполномоченные органы. Должностные лица вправе в пределах компетенции проверять соблюдение юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, правил и требований нормативных правовых актов, регулирующих охрану и использование рыбных ресурсов. Также представители уполномоченных органов вправе вносить арендаторам (пользователям) рыболовных угодий обязательные для рассмотрения предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности их работников, допустивших нарушения, и требовать возмещения причиненного вреда.

В фонде запаса рыболовных угодий охрану организуют местные исполнительные и распорядительные органы или специально уполномоченные ими юридические лица.

Чтобы предотвратить заморы, формируется перечень предрасположенных к этому угодий. Его составляют местные исполнительные и распорядительные органы на основании статистики за последние 15 лет.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте контролирует охрану и использование диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, ведение рыболовного хозяйства и рыболовство.

Если граждане замечают заморные явления в арендованных или переданных в безвозмездное пользование угодьях, они должны информировать арендаторов и пользователей, а также Госинспекцию. Если в угодьях фонда запаса - местные исполнительные и распорядительные органы, Госинспекцию, Минприроды и его территориальные органы.-0-