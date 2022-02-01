Минприроды установило правила проведения оценки воздействия на окружающую среду

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвердило экологические нормы и правила "Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду". Это предусмотрено постановлением Минприроды от 31 декабря 2021 года №19-Т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлены обязательные для соблюдения правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Такая оценка проводится для объектов, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м и более (кроме сельхозобъектов, на которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность), объектов промышленности, атомных электростанций и других ядерных установок, объектов для хранения, использования, обезвреживания и захоронения отходов, тепловых электростанций и других установок для сжигания топлива установленной суммарной мощностью 100 МВт и более. Также это касается республиканских автомобильных дорог, железнодорожных путей, аэродромов и аэропортов с основной взлетно-посадочной полосой 1500 м и более, искусственных водоемов с площадью поверхности более 50 га, воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВт и более протяженностью 15 км и более.

При проведении ОВОС учитываются детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения при осуществлении строительной деятельности, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта, а также в результате вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций, в том числе на территории затрагиваемых сторон в случае возможного трансграничного воздействия.

Экологические нормы и правила представляют собой обязательные для соблюдения технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и природопользования.

Постановление вступает в силу с 2 февраля 2022 года.-0-