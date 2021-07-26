Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая

26 июля, Щомыслица /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод начал проводить мониторинг сохранности урожая. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, который посетил с выездной комиссией поле ОАО "Щомыслицы" в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В поездке принял участие начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.

"На сегодняшний день в Беларуси убрано практически 25%, намолочено 1,8 млн т. Аномальная жара повиляла на урожай зерновых. При ожидаемой урожайности 35 ц/га потеряли около 4 ц, - сказал Владимир Гракун. - Сейчас основной задачей является контроль за состоянием техники и избежание потерь урожая. Для этого на поля с сегодняшнего дня выезжают специальные группы от министерства, которые проверяют состояние комбайнов, во время уборки контролируют, сколько зерна теряет техника, после чего дают рекомендации по устранению проблем, если они были зафиксированы".

Как отметил Станислав Карпович, при выпуске зерноуборочного комбайна в поле обязательно должна быть проведена герметизация тех участков техники, которые могут допустить потери. "Зерноуборочные комбайны, как импортные, так и отечественные, направлены на минимизацию потерь, поэтому при правильной настройке любой механизм обеспечивает практически 100% сохранность", - рассказал начальник главного управления.

На выездном мероприятии также было отмечено, что все комбайны, которые числятся неисправными, в скором времени будут восстановлены. На базы райагросервисов и облагросервисов поступили необходимые части, которые позволят привести комбайны в рабочее состояние и вывести на поля.

Параллельно в Беларуси идет уборка озимого рапса и льна, заготовка кормов. Группы также будут проверять организацию работы в этих направлениях.-0-

Фото Рамиля Насибулина