"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!

Долгожданным новоселье не назовешь: грандиозный дом "Эмиратс Волна" столичного многофункционального комплекса "Минск Мир" начал строиться, казалось бы, совсем недавно. А сегодня покупатели квартир первых пяти секций уже получают ключи – их жилье сдано и готово к эксплуатации! В самом крупном инвестиционном проекте Минска в скором времени вновь будут праздноваться новоселья – как только закончатся ремонты!

Семья Екатерины Барановской въедет в свою новенькую квартиру одной из первых. Супруги купили квартиру в первой секции, на четырнадцатом этаже. И уже знают, каким уютным получится их новый дом!

Екатерина Барановская

– Наша квартира площадью 54 "квадрата". У нас семья небольшая, один ребенок, так что площадь нас полностью устраивает. Зато важно, какой красивый и современный получился весь квартал "Эмиратс Люкс"! Я рада, что здесь просто замечательные детские площадки. Красивая, облагороженная территория вокруг. И вообще, то, что строит в Минске эта компания – это самое современное европейское жилье. Так что мы очень довольны. Супер! – не скрывает эмоций женщина.

Купить квартиру семье помог партнерский банковский кредит на самых выгодных условиях – со сниженной ставкой.

– В Минске я живу уже более 15 лет, и вот пришло время покупать квартиру, обзаводиться собственным жильем. Мы как раз планировали ребенка и стали искать, просматривать варианты. У комплекса "Минск Мир" непревзойденные преимущества – например, оптимальное расположение, близко к центру города. А главное – это суперсовременный город в городе. И цена квадратного метра нас очень устроила, на тот момент, пожалуй, это было самое привлекательное предложение. Построили дом быстро, и вот уже пригласили на вручение ключей. Так что мы очень довольны! – рассказала Екатерина.

Уже этой осенью квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен. В продаже еще есть квартиры только в двух последних секциях дома "Эмиратс Волна" – в 7-й и 8-й. Это – последняя возможность уже в октябре стать жителем квартала, который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" – вдоль главного проспекта всей застройки. Динамикой своих линий "Эмиратс Волна" подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всего квартала.

Дом "Эмиратс Волна"

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир", и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры!

Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике

Санитарная комната

Возле дома предусмотрены велопарковки, а по всему кварталу уже проложены велодорожки – они свяжут воедино весь комплекс!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале уже работает многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.

Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом. Это почти 20 тысяч кв. метров – насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома "Эмиратс Волна", как и всего квартала "Эмиратс Люкс" – это принципиально важная составляющая!

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами – как раз об этих площадках и говорила Екатерина Барановская.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Прямо во дворе дома уже построен просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров! А сейчас ведутся последние отделочные работы – уже осенью он также будет готов!

Прямо во дворе дома уже построен торговый центр

Дом буквально у выходов со станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны – уже построенный детский сад с бассейном на 230 мест во дворе дома "Диадема", с западной – современная школа с бассейном, которая вскоре будет построена в квартале "Чемпионов".

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

А с южной стороны – центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса. Он уже строится!

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома "Эмиратс Волна" – это всего несколько минут неспешного шага! Работы на этом важнейшем инвестиционном проекте ведутся уже полным ходом!

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