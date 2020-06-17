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17 июня 2020, 09:00

"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!

Долгожданным новоселье не назовешь: грандиозный дом "Эмиратс Волна" столичного многофункционального комплекса "Минск Мир" начал строиться, казалось бы, совсем недавно. А сегодня покупатели квартир первых пяти секций уже получают ключи – их жилье сдано и готово к эксплуатации! В самом крупном инвестиционном проекте Минска в скором времени вновь будут праздноваться новоселья – как только закончатся ремонты!

Семья Екатерины Барановской въедет в свою новенькую квартиру одной из первых. Супруги купили квартиру в первой секции, на четырнадцатом этаже. И уже знают, каким уютным получится их новый дом!

Екатерина Барановская
Екатерина Барановская

– Наша квартира площадью 54 "квадрата". У нас семья небольшая, один ребенок, так что площадь нас полностью устраивает. Зато важно, какой красивый и современный получился весь квартал "Эмиратс Люкс"! Я рада, что здесь просто замечательные детские площадки. Красивая, облагороженная территория вокруг. И вообще, то, что строит в Минске эта компания – это самое современное европейское жилье. Так что мы очень довольны. Супер! – не скрывает эмоций женщина.

Купить квартиру семье помог партнерский банковский кредит на самых выгодных условиях – со сниженной ставкой.

– В Минске я живу уже более 15 лет, и вот пришло время покупать квартиру, обзаводиться собственным жильем. Мы как раз планировали ребенка и стали искать, просматривать варианты. У комплекса "Минск Мир" непревзойденные преимущества – например, оптимальное расположение, близко к центру города. А главное – это суперсовременный город в городе. И цена квадратного метра нас очень устроила, на тот момент, пожалуй, это было самое привлекательное предложение. Построили дом быстро, и вот уже пригласили на вручение ключей. Так что мы очень довольны! – рассказала Екатерина.

Уже этой осенью квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен. В продаже еще есть квартиры только в двух последних секциях дома "Эмиратс Волна" – в 7-й и 8-й. Это – последняя возможность уже в октябре стать жителем квартала, который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" – вдоль главного проспекта всей застройки. Динамикой своих линий "Эмиратс Волна" подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всего квартала.

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир", и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами
На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности
Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS
Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры!

Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике
Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике

Санитарная комната
Санитарная комната

Возле дома предусмотрены велопарковки, а по всему кварталу уже проложены велодорожки – они свяжут воедино весь комплекс!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале уже работает многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.

Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей
Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом. Это почти 20 тысяч кв. метров – насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома "Эмиратс Волна", как и всего квартала "Эмиратс Люкс" – это принципиально важная составляющая!

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами – как раз об этих площадках и говорила Екатерина Барановская.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Прямо во дворе дома уже построен просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров! А сейчас ведутся последние отделочные работы – уже осенью он также будет готов!

Прямо во дворе дома уже построен торговый центр
Прямо во дворе дома уже построен торговый центр

Дом буквально у выходов со станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны – уже построенный детский сад с бассейном на 230 мест во дворе дома "Диадема", с западной – современная школа с бассейном, которая вскоре будет построена в квартале "Чемпионов".

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном
В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

А с южной стороны – центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса. Он уже строится!

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома "Эмиратс Волна" – это всего несколько минут неспешного шага! Работы на этом важнейшем инвестиционном проекте ведутся уже полным ходом!

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