"Минск Мир" - приглашение в машину времени! Как новый комплекс на наших глазах меняет образ белорусской столицы

Минск многое потерял бы, не появись на его карте в свое время многофункциональный комплекс "Минск Мир". У многих застройщиков были громкие заявления. Но никто так и не сумел предложить подобную концепцию – создание района, самодостаточного по своему функционалу! "Минск Мир" – целый город, устремленный в завтрашний день. Машина времени, готовая переместить вас в будущее Минска.

Еще в начале 2000-х стало понятно, что существование старого аэропорта "Минск-1" в самом центре белорусской столицы невозможно. Взлетная полоса не рассчитана была на прием современных самолетов, а пролеты воздушных судов над городскими кварталами не отвечали современным требованиям безопасности. Сотни гектаров городской земли пустовали и требовали поиска нестандартных решений их использования.

Несколько попыток создать проекты развития этой территории потерпели неудачу, пока за дело не взялся известный международный застройщик "Дана Холдингз", предложивший совершенно новую концепцию развития этого городского района.

Было предложено строить на месте аэропорта многофункциональный центр "Минск Мир", доминантой которого должен был стать Международный финансовый центр Minsk World. При его создании предлагалось использовать опыт Дубая, основанный на активном привлечении внешних инвестиций и позволяющий принимать более 11 млн туристов в год.

Международный финансовый центр Minsk World

У компании был соответствующий опыт, в том числе работы в России, были подготовленные специалисты, работавшие на крупнейших строительных проектах мира, и самое главное – было четкое понимание перспектив. А еще был успешный опыт реализации ряда интересных решений в Минске – несколько жилых зданий, которые построила к этому времени компания, вызвали большой резонанс!

Реализация проекта строительства комплекса "Минск Мир" была поддержана Президентом Александром Лукашенко, и первый камень нового комплекса был торжественно заложен 2 октября 2015 года. С тех пор прошло всего четыре года с небольшим, и в это невозможно поверить!

Для тех, кто не был здесь несколько лет, простой совет – поезжайте по Аэродромной от улицы Денисовской, затем сверните налево, в сторону Кижеватова. Добравшись почти до больницы скорой помощи, можете остановиться и перевести дух – вы почти обогнули участок новой застройки! И это впечатляет!

Пустыря аэропорта больше нет! В городе за этот короткий промежуток времени появились десятки новых современных зданий. Уже сейчас комплекс "Минск Мир" поражает. Не случайно он был признан самым масштабным в Европе!

"Минск Мир" сегодня – это строительная площадка размером более 340 га! Здесь будет возведено более 3 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Срок завершения проекта – 2027 год.

В будущем комплексе – целый ряд знаковых "точек".

Прежде всего – началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Его имя уже выбрано – "Мара Молл", и белорусское название отлично отражает концепцию его создания.

Третий важнейший пункт комплекса – новый большой городской парк. Он будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка, которая сегодня хорошо узнаваема по арочным металлическим конструкциям – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Активно строится и жилье. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах в девяти кварталах! И количество предложений растет практически ежемесячно!

Хотите увидеть, каким будет весь комплекс, и почувствовать его настроение – сверните по улице Братской в квартал "Эмиратс Люкс". Это первый полноценный квартал комплекса "Минск Мир", который вот-вот будет завершен – последние штрихи нанесут как раз в канун пятилетия закладки первого камня!

Квартал "Эмиратс Люкс"

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими и спортивными площадками.

Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок

Прямо во дворе достраивается просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Десять зданий квартала полностью готовы и в большинстве своем заселены. Дома серии "Марина", "Жемчужина" и "Пальма" создают настроение приморской набережной, а грандиозная "Эмиратс Волна" дополняет – архитектура квартала эмоционально близка застройке прибрежной полосы Дубая!

Дом серии "Пальма"

Дом серии "Жемчужина"

Дома серии "Марина"

Для тех, кто хотел бы здесь жить, сообщим не самую радостную новость – практически все квартиры же раскуплены! Но есть и хорошие вести – в последних двух секциях дома "Эмиратс Волна", которые только что поступили в продажу, еще можно приобрести квартиры!

Дом "Эмиратс Волна"

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры. На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир", и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры – свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Выбор отличный! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы.

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров.

Лобби дома "Волна"

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала

Не забудьте обратить внимание и на соседний квартал "Чемпионов", контуры которого хорошо просматриваются с улицы Аэродромной. Он пользуется особым спросом покупателей. В доме "Рио-де-Жанейро" свободных квартир уже нет, а дома "Сидней Люкс" и "Сочи" продаются очень активно. Реальная возможность стать жителем квартала, который будет полностью готов уже вскоре – это грандиозный дом "Пекин".

Дом "Рио-де-Жанейро"

Дом "Сидней Люкс"

Дом "Сочи"

Лобби дома "Сидней"

Лобби дома "Сочи"

Чем же он примечателен? Конечно, прежде всего – это территория спорта и здорового образа жизни. Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр.

Напомним также, что именно в квартале Чемпионов во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам – жителям самого масштабного жилого комплекса Европы.

Во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам

И, конечно же, именно в эти дни не забудьте о квартале "Северная Америка" – до 15 апреля здесь объявлена очень выгодная и привлекательная акция! На все квартиры во всех домах квартала объявлено о снижении цены на 10% от указанной на сайте застройщика – независимо от способа финансирования покупки!

Преимущества квартала "Северная Америка". Рядом – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Квартал "Северная Америка"

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха

В акции участвуют квартиры в домах "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес", "Квебек и "Ванкувер", "Нью-Йорк" и "Новый Орлеан".

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Квебек

Дом "Ванкувер"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Новый Орлеан"

Они разные, но многие черты похожи:

- свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 кв. метров;

- высота потолков - от 2,7 до 3 метров;

- отличная инсоляция;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

- стеклопакеты - лучших производителей;

- просторные дизайнерские лобби, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев;

Лобби дома "Сан-Франциско"

Лобби дома "Лос-Анджелес"

Лобби дома "Квебек"

Лобби дома "Ванкувер"

Лобби дома "Нью-Йорк"

Лобби дома "Новый Орлеан"

- скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Это новый уровень комфорта и совсем иное эстетическое восприятие современного жилья!.

Акция - это минус 10% от стоимости и только до 15 апреля!

Но какой бы квартал и какой бы дом в комплексе "Минск Мир" вы ни выбрали, этот выбор в любом случае будет правильным. Ведь как признался главный архитектор застройщика Петар Петров, компания не продает квадратные метры.

- Мы продаем содержание, расположение, стиль и образ жизни. Может, это звучит несколько высокопарно, но это и определяет нашу жизнь, - говорит главный архитектор.

По его словам, этим определяется и развитая инфраструктура каждого квартала. Ведь если в квартале около 5 тысяч квартир - это около 15 - 20 тысяч человек. По сути, небольшой европейский город!

- Чтобы этот район жил, ему нужны и торговые площади, и коммерческие помещения, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс "Минск Мир" - по принципу "город в городе", - объясняет Петар Петров.

В покупке квартир есть и важный экономический аспект. Когда квартиры активно раскупаются, растет и их стоимость. Растет и цена уже купленного жилья. Например, квартиры в доме "Эмиратс Волна" в тех секциях, которые поступили в продажу ранее, выросли в цене на 50 %. Специалисты сферы недвижимости считают, что в будущем цена "квадрата" в таких домах и в таком месте легко может достигать 3-5 тысяч евро!

При этом к каждому клиенту - индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать дом, этаж, площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно - по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты!

И правильнее всего делать свой выбор именно сейчас. В кризис – время покупать, на пике – продавать. Это золотое правило экономики. Для снижения цен на новую недвижимость предпосылок нет.

По оценке председателя совета директоров застройщика Вибора Мулича, 95% строительных материалов, которые сегодня использует компания, – белорусского производства. Широко применяются и отделочные материалы отечественных производителей, что позволило снизить стоимость отделки на 15%.

На строительных объектах компании занято около ста тысяч человек, в том числе специалисты десятков подрядных организаций.

- Нет объективных предпосылок ни для роста, ни для снижения цен на новую недвижимость в кризисные времена. Цены останутся стабильными во время кризиса и будут расти после кризиса. И в целом страны с уровнем безработицы ниже 5%, к которым относится Беларусь, характеризуются стабильным рынком недвижимости и стабильным же небольшим ростом цен, - считает Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

Покупатели знают, что ситуация скоро нормализуется.

- Инвестиции в недвижимость являются долгосрочными. Как и в других аналогичных ситуациях, снижение реальных личных доходов вскоре будет компенсировано, поэтому тем, кто нуждается в собственной квартире, пора отбросить сомнения. Рынок арендного жилья снижать цены тоже не спешит! - подчеркивает Вибор Мулич.

Так что не упускайте свои возможности для покупки квартир в комплексе "Минск Мир"!

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт!

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" - на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика, а также по телефону. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" - взгляд в завтрашний день!

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