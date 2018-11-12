Минск принимает международный форум по борьбе с отмыванием преступных доходов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия 29-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стартовали сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ЕАГ Цзинхуа Хао и исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев

Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев

Председатель ЕАГ Цзинхуа Хао

Сопредседатель рабочей группы ЕАГ Герман Негляд

С 12 по 16 ноября в белорусской столице руководители подразделений финансового мониторинга будут обсуждать взаимодействие в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности (ПОД/ФТ), чтобы обеспечить региональную и международную стабильность, сближение законодательств и подготовки кадров в данной сфере. Всего мероприятия объединят около 250 экспертов - представителей 9 стран - участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также иностранных государств и международных организаций, которые имеют статус наблюдателей.

Во время работы форума

Сегодня стартуют заседания трех рабочих групп: по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, по взаимным оценкам и правовым вопросам, по техническому взаимодействию. "На экспертном уровне будет обсуждаться отчет оценки национальной системы ПОД/ФТ Таджикистана, проект плана Кыргызстана по устранению выявленных в их стране недостатков. Кроме того, будут рассмотрены результаты типологических исследований по теме отмывания денежных средств через страховые организации и особенностям трансграничных схем наркоторговли и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов", - пояснил сопредседатель рабочей группы ЕАГ, начальник первого отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Александр Пракопенко.

Александр Пракопенко

Основное мероприятие недели - пленарное заседание - состоится 15-16 ноября, по его итогам будут утверждены решения и поступившие в ходе дискуссий предложения. Также пройдет заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ и семинар по подготовке Беларуси к международной оценке национальной антиотмывочной системы. Такая оценка проводится в каждом государстве - участнике ЕАГ. В Беларуси она стартовала в этом году, основной этап состоится в марте 2019 года, когда в Минск приедут эксперты-оценщики ЕАГ.

"Это мероприятие с практической точки зрения очень важно для Беларуси. Полученный здесь опыт найдет применение при подготовке и совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с требуемыми международными стандартами", - отметил Александр Пракопенко. По его словам, положительная оценка этой системы важна для того, чтобы не попасть в черный или серый списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это грозит определенными санкциями для финансовой системы страны. При положительной оценке международные финансовые институты будут рассматривать Беларусь как более надежного партнера и с большей готовностью предоставлять выгодные кредиты.

Беларусь второй раз принимает такой масштабный форум, впервые Минск стал местом встречи международных экспертов в этой сфере в 2013 году. Основным организатором мероприятий выступает Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси.

ЕАГ образована в 2004 году с целью активизации совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма, в группу входят 9 государств, еще 15 стран и 21 международная организация специализированная структура являются наблюдателями. Пленарная неделя ЕАГ проводится дважды в год.-0-

Фото Геннадия Жинкова