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09 июня 2021, 11:30

Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость

Инвесторы не приходят из ниоткуда. Их надо привлекать. Рассказывать, показывать, объяснять выгоды и раскрывать преимущества. И не случайно многофункциональный комплекс Minsk World, который строится в белорусской столице, стал одним из главных "стопперов" для посетителей выставки MAPIC, открывшейся в Москве.

Международная выставка MAPIC Russia – это крупнейшая в России и СНГ экспозиционная площадка по торговой недвижимости, объединяющая интересы всех игроков рынка. В этом году она открылась в выставочном комплексе "Крокус Экспо" и проводится уже в 18-й раз. В числе участников выставки – руководители организаций-инвесторов, компаний, управляющих коммерческой недвижимостью, специалисты девелоперских и проектных организаций, директора торговых и бизнес-центров, представители ретейла в сегментах розничной торговли, развлечений, общественного питания, а также сотрудники компаний, занимающихся специальным оборудованием, оснащением и информационными технологиями в недвижимости.

В Москве открылась выставка MAPIC
В Москве открылась выставка MAPIC

Не случайно на таком авторитетном экспофоруме представлен и один из ведущих застройщиков Беларуси – компания "Дана Холдингз". Торгово-развлекательный центр "Дана Молл" в составе комплекса "Маяк Минска" давно уже стал одной из визитных карточек белорусской столицы. Здесь представлены не только все лучшие белорусские производители одежды и обуви, но и многие международные бренды. Именно ТРЦ "Дана Молл", например, впервые привлек в Беларусь группу компаний Inditex – владельца знаменитых во всем мире торговых марок Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Bershka.

Торгово-развлекательный центр "Дана Молл"
Торгово-развлекательный центр "Дана Молл"

Прославился торговый центр и своими яркими акциями для покупателей, а также потрясающими концертными и развлекательными программами. А новогодняя ель с элементами анимации и специальной подсветки, которая традиционно украшает комплекс каждый год, по красоте и масштабности спорит с лучшими торговыми центрами мира!

Грандиозное шоу в честь Дня влюбленных в торгово-развлекательном комплексе "Дана Молл"
Грандиозное шоу в честь Дня влюбленных в торгово-развлекательном комплексе "Дана Молл"

Каждый год торгово-развлекательный центр "Дана Молл" украшает новогодняя ель с элементами анимации и специальной подсветки
Каждый год торгово-развлекательный центр "Дана Молл" украшает новогодняя ель с элементами анимации и специальной подсветки

Сейчас компания ведет строительство нового торгово-развлекательного центра Mara Mall в многофункциональном комплексе Minsk World. Этот проект представлен на выставке MAPIC Russia и вызвал ожидаемый интерес со стороны инвесторов – получить торговую площадь такого качества и в таком месте хотелось бы многим! По-белорусски "мара" – мечта, и более точного названия для самого большого в стране торгового центра придумать просто невозможно.

Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс Minsk World

Сейчас идет строительство торгово-развлекательного центра Mara Mall в многофункциональном комплексе Minsk World
Сейчас идет строительство торгово-развлекательного центра Mara Mall в многофункциональном комплексе Minsk World

К слову, московский экспофорум способствовал еще большей популярности Mara Mall уже в самом недалеком будущем – помогли деловые контакты. Стенд компании посетили Ерлан Умбетов, генеральный директор ООО "Мега Айс", и его заместитель Екатерина Карасева. Вот что рассказала Екатерина нашему корреспонденту:

– Наша компания предлагает комплексные решения для развития торговых центров, ведь продажи растут, когда покупателям интересно оставаться внутри торговой площадки как можно дольше.

Ерлан Умбетов, генеральный директор ООО "Мега Айс", посетил стенд компании
Ерлан Умбетов, генеральный директор ООО "Мега Айс", посетил стенд компании

Екатерина Карасева, заместитель генерального директора ООО "Мега Айс"
Екатерина Карасева, заместитель генерального директора ООО "Мега Айс"

Комплексные решения в данном случае – создание и функционирование в торговом центре огромной ледовой площадки. И это не просто каток, а специализированная арена для ледовых шоу, концертов или спортивных баталий.

– Мы с интересом узнали про строительство нового огромного торгового центра в белорусской столице, в многофункциональном комплексе Minsk World. В этом ТРЦ, который получил название Mara Mall, наша компания создаст уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика свидетельствует, что такая точка притяжения способствует увеличению посещаемости на 30%, помогает расти числу постоянных клиентов и, как следствие, обеспечивает рост продаж у арендаторов. В целом рентабельность торгового центра вырастает до 40%. Мы высоко оцениваем перспективы ТРЦ Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе – убеждены, что этот торговый центр станет новой достопримечательностью Минска и выгодным инвестиционным проектом, – подчеркнула Екатерина Карасева.

Можно не сомневаться, что трафик в ТРЦ Mara Mall будет высоким. Во-первых, тысячи семей, которые станут жителями этого нового района города. Во-вторых, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который здесь строится. В-третьих, прекрасное расположение, развитая система общественного транспорта и станция метро рядом с торговым центром обеспечат большое количество посетителей. И со временем привлекательность всего комплекса и его главного торгового центра будет только возрастать.

Отметим, что название якорного ретейлера в новом торгово-развлекательном центре пока держится в секрете. Но в первом торговом центре, который был построен в комплексе Minsk World в квартале "Эмиратс", уже работает супермаркет одной из популярных белорусских сетей – хорошее место пустовать не будет!

В квартале "Эмиратс" комплекса Minsk World уже работает супермаркет
В квартале "Эмиратс" комплекса Minsk World уже работает супермаркет

Кстати, еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом "Мировых танцев". Его проект был также представлен на выставке в Москве.

Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в 3-м и 13-м кварталах комплекса Minsk World, еще один уже готовится к сдаче на улице Макаенка, рядом с комплексом "Парк Челюскинцев". Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов. Это особенно удобно как для жителей окрестных домов, так и для покупателей торгового центра.

По данным Белстата, в текущем году около 40% доходов жителей страны уходят на продукты питания и напитки. Денежные расходы на потребительские нужды в расчете на домашнее хозяйство в стране в четвертом квартале 2020 года составили почти 75%. При этом больше всего белорусы тратили на питание – 38,6%, а на покупку непродовольственных товаров – 34,5%.

Понятно, что при таком раскладе розничная торговля и сфера услуг остаются в Минске наиболее привлекательной сферой для ведения бизнеса.

При этом инвесторов в первую очередь интересуют новые многофункциональные комплексы, такие как Minsk World. На выставке MAPIC с белорусским проектом внимательно ознакомилась Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE'S. Эта международная компания на данный момент представлена в различных городах России и в Казахстане.

Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE
Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE'S

– Безусловно, рынок Беларуси нам тоже интересен, поэтому мы внимательно изучили предложения из Минска. Наши апарт-отели сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей, и в этом отношении комплекс Minsk World прекрасно подходит для выхода на рынок Беларуси. Грандиозный, очень интересный проект. В комплексе будет прекрасная инфраструктура, Международный финансовый центр, несколько торговых центров, здесь будут жить тысячи семей. Безусловно, новый район белорусской столицы, который называют "городом в городе", будет привлекать к себе как минчан, так и гостей столицы. Это будет новая достопримечательность Минска, и мы хотели бы вести бизнес в таком удобном, красивом и выгодном месте, – считает Ирина Ивашкевич.

Что ж, все познается в сравнении. У компании-застройщика уже есть хороший опыт – полностью построенный комплекс "Маяк Минска", в котором цена коммерческой недвижимости уже выросла в два раза. Есть примеры, когда инвесторы – даже частные лица – приобретали по четыре-пять коммерческих помещений для сдачи в аренду. И сегодня имеют стабильный и, прямо скажем, очень неплохой доход. Несомненно, что и комплекс Minsk World, который особенно насыщен помещениями коммерческого назначения, станет для многих предпринимателей выгодным инвестиционным проектом.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

О том, чем привлекает комплекс Minsk World покупателей, рассказал Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика:

– Наша компания строит в Минске не просто жилые дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе Minsk World кроме школ, детских садов и поликлиник будет построено очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой Минска. Здесь будут возведены несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране ТРЦ Mara Mall, а также множество встроенных в жилые дома коммерческих помещений – для магазинов, кафе, сферы сервиса и услуг. Это новый формат городской среды, в котором все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика
Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика

На выставке MAPIC компания представила как уже реализованные проекты, например торгово-развлекательный центр "Дана Молл" в комплексе "Маяк Минска", так и новые объекты, строящиеся в комплексе Minsk World. И стенд застройщика пользовался повышенным вниманием представителей российского бизнеса.

– Посетителей выставки особенно заинтересовали ТРЦ Mara Mall, а также коммерческие помещения на первых этажах паркингов. Отмечу, что в целом коммерческая недвижимость в Минске вызывает большой интерес у российского бизнеса. Привлекательные цены, высокая рентабельность и быстрая окупаемость – важнейшие факторы для успешного предпринимательства, – подчеркнул Вибор Мулич.

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