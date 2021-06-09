Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость

Инвесторы не приходят из ниоткуда. Их надо привлекать. Рассказывать, показывать, объяснять выгоды и раскрывать преимущества. И не случайно многофункциональный комплекс Minsk World, который строится в белорусской столице, стал одним из главных "стопперов" для посетителей выставки MAPIC, открывшейся в Москве.
Международная выставка MAPIC Russia – это крупнейшая в России и СНГ экспозиционная площадка по торговой недвижимости, объединяющая интересы всех игроков рынка. В этом году она открылась в выставочном комплексе "Крокус Экспо" и проводится уже в 18-й раз. В числе участников выставки – руководители организаций-инвесторов, компаний, управляющих коммерческой недвижимостью, специалисты девелоперских и проектных организаций, директора торговых и бизнес-центров, представители ретейла в сегментах розничной торговли, развлечений, общественного питания, а также сотрудники компаний, занимающихся специальным оборудованием, оснащением и информационными технологиями в недвижимости.
Не случайно на таком авторитетном экспофоруме представлен и один из ведущих застройщиков Беларуси – компания "Дана Холдингз". Торгово-развлекательный центр "Дана Молл" в составе комплекса "Маяк Минска" давно уже стал одной из визитных карточек белорусской столицы. Здесь представлены не только все лучшие белорусские производители одежды и обуви, но и многие международные бренды. Именно ТРЦ "Дана Молл", например, впервые привлек в Беларусь группу компаний Inditex – владельца знаменитых во всем мире торговых марок Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Bershka.
Прославился торговый центр и своими яркими акциями для покупателей, а также потрясающими концертными и развлекательными программами. А новогодняя ель с элементами анимации и специальной подсветки, которая традиционно украшает комплекс каждый год, по красоте и масштабности спорит с лучшими торговыми центрами мира!
Сейчас компания ведет строительство нового торгово-развлекательного центра Mara Mall в многофункциональном комплексе Minsk World. Этот проект представлен на выставке MAPIC Russia и вызвал ожидаемый интерес со стороны инвесторов – получить торговую площадь такого качества и в таком месте хотелось бы многим! По-белорусски "мара" – мечта, и более точного названия для самого большого в стране торгового центра придумать просто невозможно.
К слову, московский экспофорум способствовал еще большей популярности Mara Mall уже в самом недалеком будущем – помогли деловые контакты. Стенд компании посетили Ерлан Умбетов, генеральный директор ООО "Мега Айс", и его заместитель Екатерина Карасева. Вот что рассказала Екатерина нашему корреспонденту:
– Наша компания предлагает комплексные решения для развития торговых центров, ведь продажи растут, когда покупателям интересно оставаться внутри торговой площадки как можно дольше.
Комплексные решения в данном случае – создание и функционирование в торговом центре огромной ледовой площадки. И это не просто каток, а специализированная арена для ледовых шоу, концертов или спортивных баталий.
– Мы с интересом узнали про строительство нового огромного торгового центра в белорусской столице, в многофункциональном комплексе Minsk World. В этом ТРЦ, который получил название Mara Mall, наша компания создаст уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика свидетельствует, что такая точка притяжения способствует увеличению посещаемости на 30%, помогает расти числу постоянных клиентов и, как следствие, обеспечивает рост продаж у арендаторов. В целом рентабельность торгового центра вырастает до 40%. Мы высоко оцениваем перспективы ТРЦ Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе – убеждены, что этот торговый центр станет новой достопримечательностью Минска и выгодным инвестиционным проектом, – подчеркнула Екатерина Карасева.
Можно не сомневаться, что трафик в ТРЦ Mara Mall будет высоким. Во-первых, тысячи семей, которые станут жителями этого нового района города. Во-вторых, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который здесь строится. В-третьих, прекрасное расположение, развитая система общественного транспорта и станция метро рядом с торговым центром обеспечат большое количество посетителей. И со временем привлекательность всего комплекса и его главного торгового центра будет только возрастать.
Отметим, что название якорного ретейлера в новом торгово-развлекательном центре пока держится в секрете. Но в первом торговом центре, который был построен в комплексе Minsk World в квартале "Эмиратс", уже работает супермаркет одной из популярных белорусских сетей – хорошее место пустовать не будет!
Кстати, еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом "Мировых танцев". Его проект был также представлен на выставке в Москве.
Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в 3-м и 13-м кварталах комплекса Minsk World, еще один уже готовится к сдаче на улице Макаенка, рядом с комплексом "Парк Челюскинцев". Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов. Это особенно удобно как для жителей окрестных домов, так и для покупателей торгового центра.
По данным Белстата, в текущем году около 40% доходов жителей страны уходят на продукты питания и напитки. Денежные расходы на потребительские нужды в расчете на домашнее хозяйство в стране в четвертом квартале 2020 года составили почти 75%. При этом больше всего белорусы тратили на питание – 38,6%, а на покупку непродовольственных товаров – 34,5%.
Понятно, что при таком раскладе розничная торговля и сфера услуг остаются в Минске наиболее привлекательной сферой для ведения бизнеса.
При этом инвесторов в первую очередь интересуют новые многофункциональные комплексы, такие как Minsk World. На выставке MAPIC с белорусским проектом внимательно ознакомилась Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE'S. Эта международная компания на данный момент представлена в различных городах России и в Казахстане.
– Безусловно, рынок Беларуси нам тоже интересен, поэтому мы внимательно изучили предложения из Минска. Наши апарт-отели сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей, и в этом отношении комплекс Minsk World прекрасно подходит для выхода на рынок Беларуси. Грандиозный, очень интересный проект. В комплексе будет прекрасная инфраструктура, Международный финансовый центр, несколько торговых центров, здесь будут жить тысячи семей. Безусловно, новый район белорусской столицы, который называют "городом в городе", будет привлекать к себе как минчан, так и гостей столицы. Это будет новая достопримечательность Минска, и мы хотели бы вести бизнес в таком удобном, красивом и выгодном месте, – считает Ирина Ивашкевич.
Что ж, все познается в сравнении. У компании-застройщика уже есть хороший опыт – полностью построенный комплекс "Маяк Минска", в котором цена коммерческой недвижимости уже выросла в два раза. Есть примеры, когда инвесторы – даже частные лица – приобретали по четыре-пять коммерческих помещений для сдачи в аренду. И сегодня имеют стабильный и, прямо скажем, очень неплохой доход. Несомненно, что и комплекс Minsk World, который особенно насыщен помещениями коммерческого назначения, станет для многих предпринимателей выгодным инвестиционным проектом.
О том, чем привлекает комплекс Minsk World покупателей, рассказал Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика:
– Наша компания строит в Минске не просто жилые дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе Minsk World кроме школ, детских садов и поликлиник будет построено очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой Минска. Здесь будут возведены несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране ТРЦ Mara Mall, а также множество встроенных в жилые дома коммерческих помещений – для магазинов, кафе, сферы сервиса и услуг. Это новый формат городской среды, в котором все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности.
На выставке MAPIC компания представила как уже реализованные проекты, например торгово-развлекательный центр "Дана Молл" в комплексе "Маяк Минска", так и новые объекты, строящиеся в комплексе Minsk World. И стенд застройщика пользовался повышенным вниманием представителей российского бизнеса.
– Посетителей выставки особенно заинтересовали ТРЦ Mara Mall, а также коммерческие помещения на первых этажах паркингов. Отмечу, что в целом коммерческая недвижимость в Минске вызывает большой интерес у российского бизнеса. Привлекательные цены, высокая рентабельность и быстрая окупаемость – важнейшие факторы для успешного предпринимательства, – подчеркнул Вибор Мулич.