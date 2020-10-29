Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!

В многофункциональном столичном комплексе Minsk World в эти дни вновь праздник: получить ключи и осмотреть свои квартиры приглашены покупатели квартир в трех последних секциях дома "Эмиратс Волна". Дом сдан, а это значит, что строительство в комплексе первого квартала "Эмиратс" полностью завершено!
Передать, что чувствует человек, впервые переступая порог своей новой квартиры, сложно. Восхищение, радость? Конечно! И удовлетворение тем, что цель, к которой ты шел, достигнута – вот она, твоя новая квартира в престижном столичном комплексе!
И при этом неожиданно быстро, ведь дом "Эмиратс Волна" введен в эксплуатацию гораздо ранее запланированных сроков! Застройщик работает с опережением графиков.
Александр Ковалевский как раз сейчас рассматривает возможность приобрести квартиру в доме "Эмиратс Волна". Приехал на приемку квартир, чтобы увидеть все своими глазами, и остался доволен своим выбором.
– Очень понравилось месторасположение дома. Прямо из окна видна станция метро. Это значит, что транспортное сообщение будет идеальным, особенно для моего ритма жизни и моей работы. Я рад также, что не прогадал с застройщиком – пришли на приемку, посмотрели: очень порадовало качество строительства, все на самом высоком уровне. Стены – 90 градусов, все вертикально. В электрическом щитке уже есть базовая автоматика и две розетки. То есть, когда привезем сюда стройматериалы, будет возможность сразу включить свет и запитать электроинструменты, – улыбается потенциальный покупатель.
Александр сразу отметил преимущества новостройки.
– Застройщик предусмотрел гидроизоляцию мокрой зоны – ванной комнаты, совмещенной с санузлом. Еще отмечу, что мне очень понравилась планировка. Она свободная, и это позволяет сделать абсолютно все, что я захочу. Уже стал составлять дизайн-проект, и у меня есть виденье, как превратить это жилье в уютную, теплую, как теперь говорят, евродвушку, – рассказал Александр Ковалевский.
Дом впечатляет как своими размерами, так и красотой и удобством для жизни. Чего стоит просторное лобби с высокими потолками и дизайнерским оформлением! Огромные окна во всю стену, стойка консьержа, санитарная комната, зона ожидания с диванами, современная домофонная система… Впрочем, внимание к лобби – это отличительная черта застройщика, тривиальных мрачных подъездов не будет ни в одном жилом доме, который возводит в Минске компания.
Квартал "Эмиратс" рос на глазах у всего города. Работы начались в 2017 году, на следующий год был сдан первый дом. И вот теперь квартал полностью завершен – меньше чем за четыре года! Всего здесь построено 11 жилых зданий, в том числе огромная "Эмиратс Волна" из восьми секций – по сути, визитная карточка комплекса, встречающая гостей на проспекте Мира. А еще торговый центр прямо во дворе, многочисленные наземные парковочные места и современный паркинг почти на 800 автомобилей. Рядом открыт новенький детский сад на 230 мест, еще один сад и школа уже строятся в соседних кварталах.
Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, торговый центр уже сдан и в ближайшие месяцы будет открыт – на радость для жителей.
– Вот-вот заработает третья линия метро, в течение нескольких месяцев будет введен в эксплуатацию и проспект Мира. А значит, с транспортным обеспечением у жителей комплекса точно проблем не будет! Школа в шаговой доступности, еще один детский сад строится. Здесь все делается для удобного и комфортного проживания людей. Я доволен – мы получили красоту и завершенность. В работе над кварталом принимали участие ведущие проектировщики Дубая, и все получилось так, как задумывалось, – отметил Павел Овчаров.
Безусловно впечатляет, как комплексно подходит застройщик к созданию нового городского пространства.
Вся территория квартала "Эмиратс" уже благоустроена – разбиты цветники и газоны, высажены деревья, в том числе симпатичные декоративные туи, уложены плиткой дорожки с элегантными фонарями, установлены лавочки для спокойного отдыха.
Отдельный разговор – о спортивных и детских площадках, которые есть у каждого дома. Специальное мягкое покрытие не позволит ребенку получить травму даже при падении. А сколько восторгов вызывают и спортивные тренажеры, и качели, и специальные игровые комплексы! Один канатный городок чего стоит – ребята с удовольствием карабкаются по веревочным ступенькам, развивая координацию и силу.
А взрослые обратят внимание на количество коммерческих помещений в квартале. Речь не только о торговом центре – площади для ведения бизнеса есть практически в каждом жилом доме. А в доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – это коммерческие помещения. Высокие потолки, витринное остекление, удобный вход и даже стеклянный козырек над общим крыльцом позволят многим жителям осуществить свою мечту об открытии собственного дела. Коммерческие помещения позволяют реализовать здесь практически любые планы!
И не надо забывать, что каждый квартал – это составная часть всего комплекса Minsk World. А значит, для жителей каждого квартала будут доступны все преимущества этого "города в городе"!
Про метро мы уже говорили – станция "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время буквально у подъездов дома "Эмиратс Волна", а в будущем для жителей комплекса будет доступна и другая станция метро – с противоположной стороны комплекса.
Активно ведется строительство Международного финансового центра – аналога МФЦ в Дубае. Его строительство, а в будущем – и функционирование будут вестись в тесном сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, которые обладают огромным опытом по привлечению многомиллиардных иностранных инвестиций. Для отечественного бизнеса – это новые горизонты и возможности, а для граждан страны – тысячи новых, престижных и высокооплачиваемых рабочих мест. И кто знает, вполне возможно, что кто-то из будущих жителей комплекса работать будет буквально по соседству – в МФЦ Minsk World!
Здесь же, рядом со станцией метро Ковальская Слобода, возводится современнейший торгово-развлекательный центр – мега-моллы таких размеров еще не строились в Беларуси. Ведущие бренды мира, лучшие развлечения и огромный фудкорт привлекут сюда тысячи минчан и гостей столицы, а для жителей комплекса Minsk World они будут своими, почти домашними, соседскими!
Еще одна важная "фишка" комплекса – большой новый городской парк, который будет разбит в глубине комплекса. Для жителей всех кварталов парк окажется в пешей доступности – здесь можно будет отлично провести время с детьми, уединиться для романтической прогулки или просто отдохнуть в тени деревьев под шум фонтанов.
Вообще внимание к спорту и здоровому образу жизни – отличительная черта всего комплекса Minsk World. Велодорожки свяжут все кварталы, в каждом дворе – спортивные площадки, проектируются помещения для тренажерных залов, а у каждого дома – велопарковки, а в некоторых зданиях – даже закрытые отапливаемые байк-боксы.
Темпы строительства комплекса Minsk World и без того поражают – минчане не устают поражаться, как быстро поднимаются новые дома на месте старого аэропорта. А Павел Овчаров уверяет, что это не предел – темпы возведения нового городского района растут!
– Сегодня здесь, в комплексе Minsk World мы строим одновременно более миллиона квадратных метров. В работе – сразу 65 объектов, из них в 45 домах уже сегодня можно приобрести квартиру. Отмечу, что 25 зданий мы строим за счет собственных средств, не привлекая деньги дольщиков. Это огромные инвестиции. И колоссальный объем работы! – говорит Павел Овчаров.
А планы на будущее – не менее грандиозные.
– Сегодня в стадии проектирования – 1,2 млн квадратных метров, и уже в этом году мы начнем строительство примерно 35-40 жилых домов. То есть к новому году в комплексе будет строиться одновременно более 100 объектов! А еще к новому году мы планируем сдать 22-25 домов, так что новые новоселья будут происходить у нас практически еженедельно, – подчеркивает директор компании.
Комплекс развивается равномерно, работы ведутся практически в каждом из кварталов. И новые дома в продаже появляются регулярно, причем на лучших условиях! Так, буквально только что стартовали продажи сразу в десяти новых домах в различных кварталах.
На старте продаж – самые привлекательные цены!
Знакомьтесь: "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", "Барселона", "Салоники", "Дубровник" и "Котор" в квартале "Южная Европа", "Каир" в квартале "Африка", "Нью-Дели" и "Манила" в "Азии", "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" и дом "Бали" в новом квартале "Тропические острова".
Все дома очень разные, в разных концах комплекса, и на сайте застройщика bir.by можно выбрать как месторасположение дома, так и планировку понравившейся вам квартиры. Можно также посмотреть, как продвигается строителство всего комплекса благодаря регулярно обновлящемуся видеотуру.
Десять новых домов – это огромный выбор квартир свобюодной планировки различного метража и на разных этажах! И на лучших условиях – как за собственные средства, так и с привлечением партнерского банковского кредитования или уникальной рассрочки от застройщика.
Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев – самый удобный инструмент для тех, кто полагается на собственные силы. Нужен первоначальный взнос – от 30%. Рассрочка доступна без справок о доходах и поручителей – для оформления договора нужен только паспорт, а все бумаги подписываются прямо в офисе продаж застройщика.
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Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Для приобретения недвижимости можно также обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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