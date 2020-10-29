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08:58 Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир! Общество
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29 октября 2020, 08:58

Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!

В многофункциональном столичном комплексе Minsk World в эти дни вновь праздник: получить ключи и осмотреть свои квартиры приглашены покупатели квартир в трех последних секциях дома "Эмиратс Волна". Дом сдан, а это значит, что строительство в комплексе первого квартала "Эмиратс" полностью завершено!

Передать, что чувствует человек, впервые переступая порог своей новой квартиры, сложно. Восхищение, радость? Конечно! И удовлетворение тем, что цель, к которой ты шел, достигнута – вот она, твоя новая квартира в престижном столичном комплексе!

И при этом неожиданно быстро, ведь дом "Эмиратс Волна" введен в эксплуатацию гораздо ранее запланированных сроков! Застройщик работает с опережением графиков.

Александр Ковалевский как раз сейчас рассматривает возможность приобрести квартиру в доме "Эмиратс Волна". Приехал на приемку квартир, чтобы увидеть все своими глазами, и остался доволен своим выбором.

– Очень понравилось месторасположение дома. Прямо из окна видна станция метро. Это значит, что транспортное сообщение будет идеальным, особенно для моего ритма жизни и моей работы. Я рад также, что не прогадал с застройщиком – пришли на приемку, посмотрели: очень порадовало качество строительства, все на самом высоком уровне. Стены – 90 градусов, все вертикально. В электрическом щитке уже есть базовая автоматика и две розетки. То есть, когда привезем сюда стройматериалы, будет возможность сразу включить свет и запитать электроинструменты, – улыбается потенциальный покупатель.

Александр Ковалевский рассматривает возможность приобрести квартиру в доме "Эмиратс Волна"
Александр Ковалевский рассматривает возможность приобрести квартиру в доме "Эмиратс Волна"

Александр сразу отметил преимущества новостройки.

– Застройщик предусмотрел гидроизоляцию мокрой зоны – ванной комнаты, совмещенной с санузлом. Еще отмечу, что мне очень понравилась планировка. Она свободная, и это позволяет сделать абсолютно все, что я захочу. Уже стал составлять дизайн-проект, и у меня есть виденье, как превратить это жилье в уютную, теплую, как теперь говорят, евродвушку, – рассказал Александр Ковалевский.

Дом впечатляет как своими размерами, так и красотой и удобством для жизни. Чего стоит просторное лобби с высокими потолками и дизайнерским оформлением! Огромные окна во всю стену, стойка консьержа, санитарная комната, зона ожидания с диванами, современная домофонная система… Впрочем, внимание к лобби – это отличительная черта застройщика, тривиальных мрачных подъездов не будет ни в одном жилом доме, который возводит в Минске компания.

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Квартал "Эмиратс" рос на глазах у всего города. Работы начались в 2017 году, на следующий год был сдан первый дом. И вот теперь квартал полностью завершен – меньше чем за четыре года! Всего здесь построено 11 жилых зданий, в том числе огромная "Эмиратс Волна" из восьми секций – по сути, визитная карточка комплекса, встречающая гостей на проспекте Мира. А еще торговый центр прямо во дворе, многочисленные наземные парковочные места и современный паркинг почти на 800 автомобилей. Рядом открыт новенький детский сад на 230 мест, еще один сад и школа уже строятся в соседних кварталах.

Квартал "Эмиратс"
Квартал "Эмиратс"
Торговый центр во дворе дома "Эмиратс Волна"
Торговый центр во дворе дома "Эмиратс Волна"
Паркинг почти на 800 автомобилей
Паркинг почти на 800 автомобилей
Детский сад на 230 мест
Детский сад на 230 мест

Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, торговый центр уже сдан и в ближайшие месяцы будет открыт – на радость для жителей.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"
Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Вот-вот заработает третья линия метро, в течение нескольких месяцев будет введен в эксплуатацию и проспект Мира. А значит, с транспортным обеспечением у жителей комплекса точно проблем не будет! Школа в шаговой доступности, еще один детский сад строится. Здесь все делается для удобного и комфортного проживания людей. Я доволен – мы получили красоту и завершенность. В работе над кварталом принимали участие ведущие проектировщики Дубая, и все получилось так, как задумывалось, – отметил Павел Овчаров.

Безусловно впечатляет, как комплексно подходит застройщик к созданию нового городского пространства.

Вся территория квартала "Эмиратс" уже благоустроена – разбиты цветники и газоны, высажены деревья, в том числе симпатичные декоративные туи, уложены плиткой дорожки с элегантными фонарями, установлены лавочки для спокойного отдыха.

Вся территория квартала "Эмиратс" уже благоустроена
Вся территория квартала "Эмиратс" уже благоустроена

Отдельный разговор – о спортивных и детских площадках, которые есть у каждого дома. Специальное мягкое покрытие не позволит ребенку получить травму даже при падении. А сколько восторгов вызывают и спортивные тренажеры, и качели, и специальные игровые комплексы! Один канатный городок чего стоит – ребята с удовольствием карабкаются по веревочным ступенькам, развивая координацию и силу.

Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома
Спортивные и детские площадки со специальным покрытием есть у каждого дома

А взрослые обратят внимание на количество коммерческих помещений в квартале. Речь не только о торговом центре – площади для ведения бизнеса есть практически в каждом жилом доме. А в доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – это коммерческие помещения. Высокие потолки, витринное остекление, удобный вход и даже стеклянный козырек над общим крыльцом позволят многим жителям осуществить свою мечту об открытии собственного дела. Коммерческие помещения позволяют реализовать здесь практически любые планы!

Весь первый этаж в доме "Эмиратс Волна" – это коммерческие помещения
Весь первый этаж в доме "Эмиратс Волна" – это коммерческие помещения

И не надо забывать, что каждый квартал – это составная часть всего комплекса Minsk World. А значит, для жителей каждого квартала будут доступны все преимущества этого "города в городе"!

Про метро мы уже говорили – станция "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время буквально у подъездов дома "Эмиратс Волна", а в будущем для жителей комплекса будет доступна и другая станция метро – с противоположной стороны комплекса.

Станция метро "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время
Станция метро "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время

Активно ведется строительство Международного финансового центра – аналога МФЦ в Дубае. Его строительство, а в будущем – и функционирование будут вестись в тесном сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, которые обладают огромным опытом по привлечению многомиллиардных иностранных инвестиций. Для отечественного бизнеса – это новые горизонты и возможности, а для граждан страны – тысячи новых, престижных и высокооплачиваемых рабочих мест. И кто знает, вполне возможно, что кто-то из будущих жителей комплекса работать будет буквально по соседству – в МФЦ Minsk World!

Здесь же, рядом со станцией метро Ковальская Слобода, возводится современнейший торгово-развлекательный центр – мега-моллы таких размеров еще не строились в Беларуси. Ведущие бренды мира, лучшие развлечения и огромный фудкорт привлекут сюда тысячи минчан и гостей столицы, а для жителей комплекса Minsk World они будут своими, почти домашними, соседскими!

Рядом со станцией метро Ковальская Слобода возводится современнейший торгово-развлекательный центр
Рядом со станцией метро Ковальская Слобода возводится современнейший торгово-развлекательный центр

Еще одна важная "фишка" комплекса – большой новый городской парк, который будет разбит в глубине комплекса. Для жителей всех кварталов парк окажется в пешей доступности – здесь можно будет отлично провести время с детьми, уединиться для романтической прогулки или просто отдохнуть в тени деревьев под шум фонтанов.

Вообще внимание к спорту и здоровому образу жизни – отличительная черта всего комплекса Minsk World. Велодорожки свяжут все кварталы, в каждом дворе – спортивные площадки, проектируются помещения для тренажерных залов, а у каждого дома – велопарковки, а в некоторых зданиях – даже закрытые отапливаемые байк-боксы.

Велодорожки свяжут все кварталы комплекса Minsk World
Велодорожки свяжут все кварталы комплекса Minsk World

Темпы строительства комплекса Minsk World и без того поражают – минчане не устают поражаться, как быстро поднимаются новые дома на месте старого аэропорта. А Павел Овчаров уверяет, что это не предел – темпы возведения нового городского района растут!

– Сегодня здесь, в комплексе Minsk World мы строим одновременно более миллиона квадратных метров. В работе – сразу 65 объектов, из них в 45 домах уже сегодня можно приобрести квартиру. Отмечу, что 25 зданий мы строим за счет собственных средств, не привлекая деньги дольщиков. Это огромные инвестиции. И колоссальный объем работы! – говорит Павел Овчаров.

А планы на будущее – не менее грандиозные.

– Сегодня в стадии проектирования – 1,2 млн квадратных метров, и уже в этом году мы начнем строительство примерно 35-40 жилых домов. То есть к новому году в комплексе будет строиться одновременно более 100 объектов! А еще к новому году мы планируем сдать 22-25 домов, так что новые новоселья будут происходить у нас практически еженедельно, – подчеркивает директор компании.

Комплекс развивается равномерно, работы ведутся практически в каждом из кварталов. И новые дома в продаже появляются регулярно, причем на лучших условиях! Так, буквально только что стартовали продажи сразу в десяти новых домах в различных кварталах.

На старте продаж – самые привлекательные цены!

Знакомьтесь: "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", "Барселона", "Салоники", "Дубровник" и "Котор" в квартале "Южная Европа", "Каир" в квартале "Африка", "Нью-Дели" и "Манила" в "Азии", "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" и дом "Бали" в новом квартале "Тропические острова".

Дом "Солт-Лейк-Сити"
Дом "Солт-Лейк-Сити"
Лобби дома "Барселона"
Лобби дома "Барселона"
Дом "Салоники"
Дом "Салоники"
Лобби дома "Дубровник"
Лобби дома "Дубровник"
Лобби дома "Котор"
Лобби дома "Котор"
Дом "Каир"
Дом "Каир"
Дом "Нью-Дели"
Дом "Нью-Дели"
Дом "Манила"
Дом "Манила"
Дом "Фламенко"
Дом "Фламенко"
Дом "Бали"
Дом "Бали"

Все дома очень разные, в разных концах комплекса, и на сайте застройщика bir.by можно выбрать как месторасположение дома, так и планировку понравившейся вам квартиры. Можно также посмотреть, как продвигается строителство всего комплекса благодаря регулярно обновлящемуся видеотуру.

Десять новых домов – это огромный выбор квартир свобюодной планировки различного метража и на разных этажах! И на лучших условиях – как за собственные средства, так и с привлечением партнерского банковского кредитования или уникальной рассрочки от застройщика.

Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев – самый удобный инструмент для тех, кто полагается на собственные силы. Нужен первоначальный взнос – от 30%. Рассрочка доступна без справок о доходах и поручителей – для оформления договора нужен только паспорт, а все бумаги подписываются прямо в офисе продаж застройщика.

А для тех, кто хотел бы воспользоваться помощью банка, лучший вариант – партнерский кредит Белинвестбанка в белорусских рублях по ставке всего от 4,99% годовых на срок до 20 лет. Доля участия собственными средствами – всего от 10%. В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Для приобретения недвижимости можно также обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В комплексе Minsk World вас всегда ждут очень приятные цены, лучший выбор недвижимости и наиболее выгодные предложения! И самый большой выбор – в продаже квартиры сразу в 45 домах!

Для счастливой жизни выбирайте лучшее на лучших условиях!

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