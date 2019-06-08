Минским суворовцам вручили выпускные погоны

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском военном суворовском училище 8 июня состоялся выпуск 59 воспитанников. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.
Позже в беседе с журналистами Андрей Равков отметил, что более 80% молодых людей уйдут на военные факультеты. Но, отметил он, независимо от того, какой путь выберут сегодняшние выпускники, стены училища они покидают со сформировавшимися взглядами на жизнь и четкими целями, к которым они двигаются. Привитая в училище дисциплина очень помогает молодым людям далее по жизни, добавил министр.
Сам бывший воспитанник Минского суворовского училища, Андрей Равков каждый раз посещает его не без волнения и до сих пор носит на парадной форме выпускной погон. Он главе оборонного ведомства дорог как память.
Минское суворовское военное училище создано в 1953 году. Днем училища считается 6 ноября, когда суворовцам было вручено Боевое Красное Знамя.-0-
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