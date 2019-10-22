"Минсктранс" меняет расписание движения международных автобусов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" меняет расписание международных направлений на период с 27 октября по 28 марта в связи с переходом Европы на зимнее время, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Будет скорректировано расписание автобусов направлений Минск-Варшава через Барановичи и Брест (также без заезда в Барановичи и Брест), Минск-Варшава через Белосток и Аэропорт Модлин, Минск-Вильнюс через аэропорт Вильнюс, Минск-Каунас, Минск-Калининград через Каунас, Минск-Рига через Вильнюс и аэропорт Вильнюс, Минск-Рига-Таллин, Минск-Рига, Минск-Даугавпилс, Минск-Киев, Минск- Мюнхен.

Подробный график отправления и прибытия автобусов по указанным направлениям размещен на сайте "Минсктранс".-0-