8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" отменяет ежедневные автобусные рейсы в Ригу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Государственное предприятие "Минсктранс" отменяет выполнение рейсов по международному маршруту Минск - Рига с отправлением из Минска в 22.00 (с 9 октября), из Риги - в 22.00 (с 10 октября)", - говорится в сообщении.

Одновременно организуется ежедневный маршрут Минск - Вильнюс с отправлением из Минска в 22.00 (с 10 по 31 октября), из Вильнюса - в 2.50 (с 11 октября по 1 ноября).-0-