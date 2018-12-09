Минстройархитектуры разъяснило порядок возмещения затрат на инфраструктуру в индивидуальной застройке

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства разъяснило программе "Контуры" телеканала ОНТ механизм возмещения затрат на инфраструктуру при строительстве индивидуальных домов, сообщает БЕЛТА.
Если инфраструктура уже есть, и участок был куплен после вступления в силу постановления Совета Министров №298, то есть после 1 апреля 2014 года, то платить за нее нужно, но только в том случае, если эта сумма была заранее учтена в кадастровой стоимости участка. На аукционе должна быть выставлена общая цифра, соответственно гражданин платит один раз. Если местные власти заранее эти затраты не оценили и не заложили в стоимость, задним числом истребовать с гражданина какую-либо сумму после аукциона незаконно.
При одновременном строительстве инфраструктуры и объекта на участке возмещать затраты придется, но гражданин должен знать об этой сумме еще во время аукциона.
Резонансным стал случай с индивидуальной застройкой участка в Столбцовском районе, где при существующей инфраструктуре владельцу участка и уже построенного на нем дома выставили счет на возмещение затрат на инфраструктуру уже после аукциона. В разрешении на строительство дома не было указана необходимость возмещения затрат.
Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич подчеркнул, что местные органы власти в этом случае неправы. "На аукцион выставляется только одна цифра – рыночная стоимость земельного участка. Я думаю, что была допущена ошибка местным органом управления Столбцовского района. Она заключалась в том, что при наличии инфраструктуры механически выставили еще дополнительно стоимость, ссылаясь на действие постановления. Это ошибочная позиция, думаю, что они признают эту ошибку и извинятся перед человеком", - сказал он.-0-
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