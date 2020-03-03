Минсвязи готовит госпрограмму "Цифровое развитие Беларуси" до 2025 года

3 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минсвязи готовит государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган сегодня на форуме "Умные устойчивые города: от концепции до реализации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство связи и информатизации сейчас ведет подготовку государственной программы информатизации, куда войдут отраслевые мероприятия, платформенные решения", - сказал Константин Шульган.

По его словам, чтобы заработала цифровая экономика, нужно все бизнес-процессы перевести в цифровой вид. "Это сложно, но хотелось бы, чтобы это решилось в следующую пятилетку", - отметил министр.

Оцифровка бизнес-процессов позволит значительно упростить работу предприятий на этапах продаж, контроля качества надзорными органами. В то же время граждане смогут получать больше услуг в электронном виде. Сейчас создается Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты для граждан вместо паспортов.

Говоря о форуме "Умные устойчивые города: от концепции до реализации", министр отметил его важность и актуальность. "Такие мероприятия дают возможность поделиться опытом, узнать, какой есть у других", - сказал он. На форуме присутствуют не только белорусские специалисты, но и международные эксперты. "Нам интересен их опыт. Обсуждение мероприятий, которые у других уже реализуются, - один из важных моментов, чтобы не ошибиться в будущем и показать гражданам практическую суть умных городов", - подчеркнул Константин Шульган.

Форум "Умные устойчивые города: от концепции до реализации" проходит 3-5 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации.-0-