Минсвязи уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов - Шульган

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации уделяет особое внимание цифровизации отраслей и регионов, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.

"Сейчас цифровизация и цифровая трансформация в жизни любого из государства является важным вопросом. Поэтому работа Министерства связи и информатизации сконцентрирована на таких направлениях, как реализация стратегических и республиканских инфраструктурных проектов информатизации, создание регуляторной базы, цифровизация отраслей и регионов, международная деятельность, - сказал Константин Шульган. - Работа министерства в плане цифровизации отраслей и регионов является немаловажной. Все предприятия в стране уже используют цифровые системы, но экономический эффект зависит от масштабности их применения".

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Условия внедрения 5G в Беларуси обсуждает рабочая группа - Шульган 5G - новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). "Группа, в которую входят все заинтересованные, прорабатывает вопросы внедрения 5G в Беларуси.