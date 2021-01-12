Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 50-летию Музыкального театра

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 16 января для специального памятного гашения, посвященного 50-летию Белорусского государственного академического музыкального театра, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

К этому событию "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Музыкальный театр - один из самых крупных и посещаемых в республике. В его репертуаре более 30 разножанровых постановок: оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, балеты, спектакли для детей и концертные программы. Артисты театра - многократные лауреаты международных конкурсов и фестивалей, а спектакли - лауреаты Национальной театральной премии. Свой первый сезон театр открыл 17 января 1971 года.-0-