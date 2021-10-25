Минсвязи выпускает в обращение почтовый блок "Коложская икона Божией Матери"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 28 октября выпускает в обращение почтовый блок "Коложская икона Божией Матери", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Дизайн почтового блока, а также спецштемпеля и конверта "Первый день" - Елены Медведь.

"Коложская икона Божией Матери как чудотворная почитается с конца XVI - начала XVII веков, на протяжении столетий этот образ был главной святыней Гродненского края. В 1915 году при эвакуации икона была вывезена в Россию и утеряна. Долгое время считалось, что копии иконы, написанные до ее исчезновения, тоже не сохранились, но в конце 2018 года на одном из антикварных аукционов Германии была обнаружена и выкуплена Коложская икона Божией Матери. Обретенный образ хранится сегодня в древнейшем и совершенно уникальном храме Беларуси, памятнике архитектуры XII века - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви", - напомнили в "Белпочте".

Проект подготовлен в сотрудничестве с приходом храма Святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба в Гродно.

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №25 Гродно будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-