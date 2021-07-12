Минсвязи выпустило почтовую марку "Удачи в посткроссинге!"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку "Удачи в посткроссинге!", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

К данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимумов, добавили в Минсвязи.

Посткроссинг - это проект по обмену почтовыми карточками и марками между людьми из разных стран. Придумал эту онлайн-платформу Пауло Магальяйнш. Он задумал объединить людей во всем мире независимо от их местонахождения, возраста, пола, расы или убеждений. "Посткроссинг - это просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Как только первая из открыток достигнет получателя и он зарегистрирует ее код на сайте, можно будет получить еще адрес, а в это время кто-то уже отправит открытку вам", - рассказали в министерстве.-0-