Минсвязи выпустит марки с древними почтовыми маршрутами

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 5 мая выпустит в обращение две почтовые марки из серии Europa с древними почтовыми маршрутами, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

На первой марке представлен почтовый маршрут "Вільня - Маладзечна - Менск - Барысаў - Друцк - Орша - Смаленск". Маршрут утвержден для гонцов и послов великим князем литовским Жигимонтом Старым в 1528 году. На марке изображен гонец на лошади.

На второй марке показан почтовый маршрут "Кракаў - Варшава - Горадня - Вільня", утвержденный великим князем литовским Стефаном Баторием в 1583 году. На фоне карты изображен гонец. Он держит в руках дорожный лист - специальный проездной документ, в котором отмечалась дата, время и направление отъезда гонца. К этой марке применяется технология дополненной реальности: при наведении на почтовую марку камеры смартфона с запущенным приложением Ar Marka Belarus появляется специально созданный сценарий.

Проект подготовлен по материалам историко-информационного центра почтовой связи РУП "Белпочта" и в сотрудничестве с Институтом истории НАН Беларуси.-0-

Фото "Белпочты"