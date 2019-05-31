Минсвязи выпустит марку из серии "Достижения белорусской медицины"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 7 июня выпустит в обращение почтовую марку "РНПЦ ОМР имени Н.Н.Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться" из серии "Достижения белорусской медицины". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Белпочты".

Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник. Тираж составит 40 тыс. экземпляров, размер - 40х28 мм. В листе находятся четыре марки и один купон. При их изготовлении использована технология термического тиснения металлизированной фольгой синего цвета. Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой неприоритетной письменной корреспонденции массой до 20 г включительно.

В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день".

Фото "Белпочты"

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова - ведущее онкологическое учреждение Беларуси, оказывающее полный спектр услуг в области диагностики, лечения и образования. Является самым крупным исследовательским медучреждением страны. Центр был образован в 1959 году как Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР. Лауреат международной премии "Европейское качество" (2009 год), премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" (2017 год). Ежегодно в РНПЦ проходят диагностические исследования и получают лечение более 11 тыс. пациентов.-0-