Минсвязи выпустит почтовый блок "Народные писатели Беларуси"

Фото с сайта РУП "Белпочта"
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 8 февраля выпустит в обращение почтовый блок "Народные писатели Беларуси", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".
Почтовый блок посвящен народным писателям Кондрату Крапиве, получившему это звание в 1956 году, Ивану Мележу и Ивану Шамякину, удостоенным звания в 1972 году.
Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. В блоке три марки. Номинал каждой марки - N (соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной).
В день выпуска почтового блока в обращение на почтамте Минска пройдет специальное гашение на конверте "Первый день".-0-