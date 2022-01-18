Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Вьетнама

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 24 января выпустит в обращение почтовую марку "30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Дизайн Светланы Цырулик. В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Дипломатические отношения между Беларусью и Вьетнамом были установлены 24 января 1992 года. "Страны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга на международных площадках. Растет экономическое и торговое сотрудничество. На стадии активного развития находится сотрудничество между двумя странами в области обороны, науки, техники, культуры и туризма. Наращиваются темпы сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в области экспорта и совместной переработки сельскохозяйственной продукции. Развивается сотрудничество между академией наук Вьетнама и белорусскими научными центрами", - отметили в "Белпочте".

Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Беларуси во Вьетнаме.-0-