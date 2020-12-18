Минтранс: необходимо совершенствовать систему гостехосмотра

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо совершенствовать систему гостехосмотра, заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина во время посещения УП "Белтехосмотр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Государственный технический осмотр транспортных средств - это одна из мер, позволяющих обеспечить безопасность дорожного движения. "Белтехосмотр" - ведущее предприятие республики с филиалами по всей стране, которое проводит гостехосмотр на собственных диагностических станциях. Вместе с тем сегодня стоит задача по совершенствованию данной системы в части развития технологического процесса, подготовки и повышения квалификации специалистов, усиления нормотворческой деятельности", - сказал Сергей Дубина. Замминистра также подчеркнул: эта работа должна быть направлена и на анализ системы диагностирования технического состояния транспорта.

Директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский рассказал о перспективах предприятия.

"В первую очередь, мы работаем над поэтапной цифровизацией технического процесса и административных процедур. Также прорабатывается вопрос об изменении структуры предприятия и расширения комплекса услуг", - подчеркнул он. Кроме того, директор отметил, что сейчас готовится концепция научно-исследовательской работы, которая определит основные этапы развития предприятия на 2021-2025 годы.

В заключение замминистра обсудил общественно-политическую обстановку в организации и ответил на интересующие работников вопросы.-0-