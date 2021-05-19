Минтранс: создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

"В связи с произошедшей 19 мая строительной аварией на мосту через реку Рова на 21-м км автодороги Р67 Борисов - Березино - Бобруйск в целях координации работ по организации дорожного движения, информированию пользователей автомобильных дорог и восстановлению сооружения в Министерстве транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб из представителей Минтранса, Минского облисполкома, Транспортной инспекции, "Минскавтодор-Центра", а также научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время организован временный объезд аварийного участка для автотранспортных средств общей массой до 20 т по дорогам Н23642 и Н8108. Перепробег составит 8 км.

По информации оператора автомобильных перевозок пассажиров, срывов рейсов при перевозке пассажиров не допущено.-0-