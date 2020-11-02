Минтранс заинтересован в активном развитии интеллектуальной транспортной системы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций заинтересовано в более активном развитии интеллектуальной транспортной системы. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения РУП "Белдорсвязь" - предприятия по содержанию и развитию средств технологический связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Как единый оператор связи дорожного хозяйства предприятие должно сегодня более активно уделять внимание совершенствованию и развитию элементов интеллектуальной транспортной системы, соответствующих информационных платформ и внедрению IT-услуг на автодорогах страны", - сказал Алексей Авраменко.

Эта работа обеспечит централизацию процесса сбора и визуализации данных о движении в режиме реального времени. Оператор сможет комплексно обнаружить опасные дорожные условия, отслеживать влияние погодных условий, качество содержания дорожного покрытия, аварийные ситуации и реагировать на них. Затем информация может оперативно распространяться среди водителей и организаций, занимающихся обслуживанием дорог. Ряд этих организационных и технических средств позволит существенно повысить безопасность дорожного движения на республиканских магистралях.

Директор РУП "Белдорсвязь" Николай Бичан отметил, что сегодня на дорогах создана и активно развивается система видеонаблюдения в режиме реального времени, которая позволяет отслеживать обстановку на автодорогах. Кроме того, с каждым годом увеличивается число дорожно-измерительных станций и табло переменной информации, а вместе с реконструкцией автодорог ведется строительство высокоскоростной сети передачи данных.-0-