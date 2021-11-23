Минтруда и подведомственные организации передали гуманитарную помощь беженцам

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники центрального аппарата и подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты собрали и передали гуманитарную помощь иностранным гражданам, застрявшим на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В системе Минтруда и соцзащиты, подведомственных организациях был организован сбор добровольных пожертвований. На закупку гуманитарной помощи было направлено свыше Br5 тыс. Продукты питания для взрослых и детей, средства индивидуальной гигиены, предметы первой необходимости переданы сегодня во временный лагерь на белорусско-польской границе.

"Ситуация на белорусско-польской границе показала избирательность и двойное прочтение "западных ценностей". Под знаменем защитников прав человека европейские политики и международные правозащитные организации игнорируют страдания и мольбы о помощи матерей, беременных женщин и детей, бегущих от войны, - подчеркнула министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. - Вместо крова, психологической помощи и оказания посильной поддержки беженцам западные политики предпочитают обвинять. Помимо слов с нападками в адрес белорусских властей, они используют против безоружных людей водометы с химикатами и слезоточивый газ".

Особенно возмутило министра то, что такие действия со стороны "демократической Европы" происходят на глазах напуганных и беззащитных детей, которые видят, как страдают их родители.

"Пока Европа решает кто прав, а кто виноват, белорусы оказывают необходимую этим людям помощь, предоставляя кров, теплые вещи и еду. Работники нашего ведомства, как и все белорусы, надеются на скорейшее разрешение ситуации на границе. Люди не должны страдать, а дети - видеть жестокость", - добавила Ирина Костевич.-0-

Фото Министерства труда и социальной защиты