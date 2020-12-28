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28 декабря 2020, 12:22

Минтруда изучает предложения белорусов по изменениям в декретный отпуск

28 декабря, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты изучает предложения белорусов по изменениям в отпуск по уходу за детьми. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями из Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Барановичах я встречаюсь с семьями. Это говорит о том, что мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию, - сказала Ирина Костевич. - Около 40% мам, занятых на рынке труда, имеют высшее образование. Они хотят иметь семью и состояться в профессии. Обеспечить этот баланс - важная задача, которую нужно решить".

Министр добавила, что в обществе есть запрос на развитие услуг по уходу за детьми раннего возраста. В частности, речь идет о дошкольных учреждениях, небольших частных садиках, услугах няни на час. "Формат достаточно широкий. Самое главное, чтобы услуги были востребованы. Думаю, частный бизнес отреагирует на потребность и заявку со стороны граждан", - уверена Ирина Костевич.

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Костевич Министерство труда и соцзащиты семья соцзащита
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