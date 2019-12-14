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Общество
14 декабря 2019, 14:43

Минтруда: январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии. Это следует из разъяснения к указу №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которое размещено на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Как отмечают в Минтруда, указом расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с 1 января 2020 года с целью упрощения расчета зарплаты из ее состава исключены различного вида коэффициенты и повышения, сокращено количество компенсирующих и стимулирующих выплат по сравнению с действующими условиями оплаты труда за счет объединения нескольких выплат в одну.

Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например надбавки за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации, отмечают в министерстве.

"Следовательно, с учетом предоставленных руководителю бюджетной организации прав по установлению размеров стимулирующих и компенсирующих выплат, он не может допустить снижение с 1 января 2020 года размеров заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций", - подчеркивают в Минтруда.

Для сопоставления зарплаты бюджетников (в действующих условиях декабря 2019 года) учитывается заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Так, в начисленную зарплату включаются тарифная ставка, тарифный оклад; повышения тарифной ставки, тарифного оклада; надбавки и доплаты в размерах, установленных законодательством или нанимателем (кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни); премия в усредненных размерах, установленных законодательством для данного вида бюджетных организаций (например, 20% от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда заработной платы).

"Таким образом, заработная плата работника, рассчитанная за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5% его оклада, не может быть ниже заработной платы работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку", - отметили в министерстве.

Здесь напомнили, что с учетом сложившейся практики бюджетные организации ежегодно в декабре выплачивают премию в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда. Таким образом, зарплата работника за декабрь складывается в среднем на 12% выше январской зарплаты следующего года. "Поэтому сопоставление заработной платы в новых условиях (январь 2020 года) производится с заработной платой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии", - пояснили в Минтруда.-0-

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Теги
зарплата Министерство труда и соцзащиты
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