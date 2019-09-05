Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси проводит большую работу по разъяснению новаций в Трудовом кодексе и прокомментировало на своем сайте уже 32 нормы. Об этом сообщил заместитель министра Игорь Старовойтов на круглом столе по новациям Трудового кодекса в пресс-центре БЕЛТА.

Обновленный Трудовой кодекс вступит в силу с января 2020 года. До этого заинтересованные стороны проводят значительную информационно-разъяснительную работу, чтобы подготовить общество, обучить специалистов, отвечающих за работу с кадрами.

"Минтруда проводит большую работу по разъяснению изменений в ТК, в том числе мы активно наполняем сайт министерства, где есть специальный раздел "Новое в трудовом законодательстве". Сейчас у нас откомментированы 32 позиции, то есть практически все новинки, которые сегодня обсуждаются, мы разъяснили. Конечно, с учетом вопросов в обществе, того, как проходят семинары, мы будем какие-то нюансы уточнять, расширять информацию, дополнительно пояснять, в том числе в этих комментариях. Но в целом, если с ними ознакомиться уже сейчас, можно получить хорошее и глубокое представление о том, что поменялось в Трудовом кодексе", - сказал Игорь Старовойтов.

Начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская добавила, что в министерство поступает много обращений относительно разъяснения новых норм, просьбы выступить на семинарах, круглых столах. "Это очень важно: мы видим, какие остаются вопросы, насколько готовы кадровые работники к изменениям в ТК. С другой стороны, предстоит еще большой блок внесения изменений в законодательство, - добавила она. - Возможно, будет рассматриваться вопрос о том, чтобы, имплементировав нормы 29-го декрета в другие законодательные акты, признать его утратившим силу. У нас уже в Трудовом кодексе регулируется большой блок вопросов по контрактной форме найма. Ну и оплата труда… Словом, предстоит большая работа по приведению законодательства в соответствие с этим законом".

Белорусская федерация профсоюзов параллельно проводит разъяснительную работу с первичками. На базе университета "МИТСО" будут организованы курсы повышения квалификации для юристов правовой инспекции труда, чтобы в будущем они на местах осуществляли общественный контроль с учетом изменений в ТК. Почти все депутаты парламента в своих избирательных округах встречаются с представителями профсоюзов.-0-

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