Минтруда: помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на Br26 млн

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты суммировали итоговые цифры материальной помощи семьям к школе в этом учебном году, сообщает БЕЛТА.

"Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму Br26 млн", - подытожили в Минтруда.

Так, во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 107,2 тыс. многодетных семей на 214,7 тыс. детей. Общая сумма выплат превысила Br15 млн.

Максимальный размер выплат на каждого школьника составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в июле 2021 года (Br81,9), но конкретный размер устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей каждого региона.

Малообеспеченные семьи (в том числе многодетные), воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Ее уже получили порядка 3,9 тыс. семей с 9,5 тыс. детей на сумму более Br5 млн.

Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тыс. работников на 122 тыс. детей на общую сумму Br5,3 млн.

Кроме того, гуманитарная, благотворительная и иные виды поддержки получили 7,8 тыс. семей из социально уязвимых категорий. На сумму Br412 тыс. к школе смогли подготовиться 15,9 тыс. детей.-0-